Pametni nastavek PrecisionPower zajame do 99,9 % prahu in umazanije 2

Usmerjena moč sesanja in dva sesalna kanala (spredaj in zadaj) omogočajo upogibanje nastavka in pametno čiščenje na ustreznem mestu

PowerCyclone 12 omogoča največ pobranega prahu pri najmanjši porabi baterije 2

5-stopenjski filtrirni sistem zajame do 99,9 % finega prahu, bakterij in alergenov 6

Najdaljši čas delovanja med vsemi brezžičnimi sesalniki: do 30 minut5