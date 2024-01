Nastavek AquaSpin za istočasno sesanje in pomivanje tal

Nastavek AquaSpin z učinkovitim sesanjem in aktivnim pomivanjem trdnih tal učinkovito odstrani prah, umazanijo, madeže, polito tekočino in do 99,9 % bakterij* v eni potezi. Edinstven nastavek je oblikovan tako, da hkrati pobira umazanijo na sprednji in zadnji strani, zato vsaka poteza šteje.