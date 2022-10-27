2 leti garancije
100-% bioplastika²
Prostornina 1,7 litra
Pregledna oznaka nivoja vode in oznake za število skodelic
Svileno bela z matiranim učinkom
S tem zmogljivim grelnikom vode se lahko vsako jutro hitro in enostavno prebujate ob najljubšem napitku.
Aparat je trajnostno zasnovan s 100-odstotnim deležem bioplastike², s čimer smo med proizvodnim procesom zmanjšali njegov ogljični odtis za kar 25 %¹. Ta revolucionarni material bo zagotovo imel velik vpliv na vašo kuhinjo, hkrati pa omogoča bolšji rezultat za okolje.
Priročni indikatorji nivoja vode in indikator za število skodelic vam pomagajo, da zavrete samo toliko vode, kot je potrebujete, s čimer prihranite energijo (za eno skodelico potrebujete 250 ml vode, ne 1 l) in vodo ter pomagate prispevati k boljšemu okolju.
Nagrade
4.6
od 5
12
Ocene
89%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
DaddyBomber
27/10/2022
Česká republika
Konvice, která nenechá ve štychu
Posledních pár konvic, které jsem měl, tak mě po nějaké době zklamaly. Tato nejen, že už nějaký pátek drží, ale zároveň je z eko materiálu. Za mě skvělý. Rychlost je až neuvěřitelná.
Prednosti
Rychlost a design
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
Matheo96
24/10/2022
Česká republika
Skvělá Eco konvice
Zprvu jsem to celé Eco nefeeloval, neboť to vypadalo jako další krabice na vaření vody akorát, ale po několika měsících užívání jsem s ní opravdu spokojen a můžu jen vřele doporučit.
Prednosti
Ekologičnost, Design, Ergonomičnost
Slabosti
žádné
Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
FananBanan
17/10/2022
Česká republika
Super eko konvice
U nás doma hodně řešíme téma udržitelnosti a vzhledem k tomu, že se nám konvice nedávno rozbila, začali jsme hledat novou. Tahle nás zaujala nejen tím, že je z recyklovaných materiálů, ale i proto, že je fakt pěkná. Máme ji doma zatím chvíli, ale jsme s ní fakt spokojený.
Prednosti
pěkný design, rychlá, pěkně se drží
Slabosti
krátký kabel
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
¹ Izračun na podlagi proizvodnje iste naprave z uporabo bioplastike v primerjavi s 100-% primarno plastiko (ali neobdelanim polipropilenom)
²Glavno ohišje je izdelano iz 100-% plastike PP iz certificiranih bioloških virov na podlagi razmerja mas (BioPP je 84 % vse plastike).