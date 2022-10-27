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  • Uživajte v še boljšem zajtrku
  • Uživajte v še boljšem zajtrku
  • Uživajte v še boljšem zajtrku
  • Uživajte v še boljšem zajtrku
  • Uživajte v še boljšem zajtrku
  • Uživajte v še boljšem zajtrku
  • Uživajte v še boljšem zajtrku
  • Uživajte v še boljšem zajtrku
  • Uživajte v še boljšem zajtrku

Eco Conscious EditionGrelnik vode serije 5000

HD9365/10

4.6
| (12) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 89%

4 Nagrade

Uživajte v še boljšem zajtrku
Hitro in enostavno pripravite svoj najljubši jutranji napitek vsako jutro. Aparat je trajnostno zasnovan s 100-odstotnim deležem bioplastike², s čimer smo zmanjšali njegov ogljični odtis med proizvodnim procesom za kar 25 %¹. Skupaj z njegovimi energetsko učinkovitimi funkcijami smo tako naredili nekaj korakov naproti naravi prijaznejši prihodnosti.
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Grelnik vode Philips Eco Conscious Edition

Uživajte v še boljšem zajtrku

  • 100-% bioplastika²

  • Prostornina 1,7 litra

  • Pregledna oznaka nivoja vode in oznake za število skodelic

  • Svileno bela z matiranim učinkom

Z močjo 2200 W lahko pripravite topel napitek v trenutku

S tem zmogljivim grelnikom vode se lahko vsako jutro hitro in enostavno prebujate ob najljubšem napitku.

Trajnostna zasnova za okolju prijaznejšo prihodnost

Aparat je trajnostno zasnovan s 100-odstotnim deležem bioplastike², s čimer smo med proizvodnim procesom zmanjšali njegov ogljični odtis za kar 25 %¹. Ta revolucionarni material bo zagotovo imel velik vpliv na vašo kuhinjo, hkrati pa omogoča bolšji rezultat za okolje.

Prihranite do 46 % energije z upoštevanjem oznak za skodelice

Prihranite do 46 % energije z upoštevanjem oznak za skodelice

Priročni indikatorji nivoja vode in indikator za število skodelic vam pomagajo, da zavrete samo toliko vode, kot je potrebujete, s čimer prihranite energijo (za eno skodelico potrebujete 250 ml vode, ne 1 l) in vodo ter pomagate prispevati k boljšemu okolju.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

12

Ocene

89%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

27/10/2022

Česká republika

Česká republika

Konvice, která nenechá ve štychu

Posledních pár konvic, které jsem měl, tak mě po nějaké době zklamaly. Tato nejen, že už nějaký pátek drží, ale zároveň je z eko materiálu. Za mě skvělý. Rychlost je až neuvěřitelná.

Prednosti

Rychlost a design

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

24/10/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělá Eco konvice

Zprvu jsem to celé Eco nefeeloval, neboť to vypadalo jako další krabice na vaření vody akorát, ale po několika měsících užívání jsem s ní opravdu spokojen a můžu jen vřele doporučit.

Prednosti

Ekologičnost, Design, Ergonomičnost

Slabosti

žádné

Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

17/10/2022

Česká republika

Česká republika

Super eko konvice

U nás doma hodně řešíme téma udržitelnosti a vzhledem k tomu, že se nám konvice nedávno rozbila, začali jsme hledat novou. Tahle nás zaujala nejen tím, že je z recyklovaných materiálů, ale i proto, že je fakt pěkná. Máme ji doma zatím chvíli, ale jsme s ní fakt spokojený.

Prednosti

pěkný design, rychlá, pěkně se drží

Slabosti

krátký kabel

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

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Omejitve odgovornosti

  1. ¹ Izračun na podlagi proizvodnje iste naprave z uporabo bioplastike v primerjavi s 100-% primarno plastiko (ali neobdelanim polipropilenom)

  2. ²Glavno ohišje je izdelano iz 100-% plastike PP iz certificiranih bioloških virov na podlagi razmerja mas (BioPP je 84 % vse plastike).