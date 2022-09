Zasnovano za večjo varnost in trajnost

100-% bioplastika** je iz bioloških in obnovljivih virov, kot je sončnično olje. Rabljeno olje, ki ostane po kuhanju, in drugi rastlinski odpadki se zbirajo in reciklirajo z okolju prijaznim postopkom, da je plastika primerna za stik z živili. Za večjo varnost ima opekač funkcijo samodejnega izklopa.