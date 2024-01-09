IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Uživajte v še boljšem zajtrku
  • Uživajte v še boljšem zajtrku
  • Uživajte v še boljšem zajtrku
  • Uživajte v še boljšem zajtrku
  • Uživajte v še boljšem zajtrku
  • Uživajte v še boljšem zajtrku
  • Uživajte v še boljšem zajtrku
  • Uživajte v še boljšem zajtrku
  • Uživajte v še boljšem zajtrku
  • Uživajte v še boljšem zajtrku
  • Uživajte v še boljšem zajtrku
  • Uživajte v še boljšem zajtrku
  • Uživajte v še boljšem zajtrku
  • Uživajte v še boljšem zajtrku
  • Uživajte v še boljšem zajtrku
  • Uživajte v še boljšem zajtrku

Eco Conscious EditionOpekač serije 5000

HD2640/10

4.9
| (14) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

4 Nagrade

Uživajte v še boljšem zajtrku
Vsako jutro si pripravite opečenec točno tako, kot vam je všeč. Aparat je trajnostno zasnovan s 100-odstotnim deležem bioplastike², s čimer smo zmanjšali njegov ogljični odtis med proizvodnim procesom za kar 14 %¹ in s tem naredili majhen korak naproti naravi prijaznejši prihodnosti.
Poglej vse prednosti

Opekač Philips Eco Conscious Edition

Uživajte v še boljšem zajtrku

  • 100-% bioplastika²

  • 8 nastavitev popečenosti

  • Kompaktna zasnova z 2 režama

  • Svileno bela z matiranim učinkom

Vsako jutro si pripravite popečeni kruhek točno tako, kot vam je všeč

Vsako jutro si pripravite popečeni kruhek točno tako, kot vam je všeč

Kompakten opekač z 2 režama in močjo 830 W vam omogoča, da vsako jutro uživate v takšnem popečenem kruhku, kot vam je najbolj všeč.

Trajnostna zasnova za okolju prijaznejšo prihodnost

Aparat je trajnostno zasnovan s 100-odstotnim deležem bioplastike², s čimer smo med proizvodnim procesom zmanjšali njegov ogljični odtis za kar 14 %¹. Ta revolucionarni material bo zagotovo imel velik vpliv na vašo kuhinjo, hkrati pa omogoča bolšji rezultat za okolje.

Vgrajeni nosilec za žemljice za pogrevanje žemljic in peciva

Vgrajeni nosilec za žemljice za pogrevanje žemljic in peciva

Vgrajeni nosilec za pogrevanje žemljic vam omogoča uživanje v najljubšem toplem pecivu in žemljicah poleg popečenih kruhkov.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD12
  • Award image VRS_PBTAWARD13
  • Award image VRS_PBTAWARD21
  • Award image VRS_PBTAWARD22

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

14

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

09/01/2024

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Topinkovač HD 2640/10 řady 5000 nový člen rodiny

Topinkovač používáme, nemám co vytknou. Plní funkce co má.

Prednosti

Kvalita, šetří životní prostředí, cena

Slabosti

Žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

27/10/2022

Česká republika

Česká republika

Topinkovač, který vyvolá lásku k chlebu

Topinkovač je rychlý, ekologický a má spoustu funkcí, jako je třeba ohřev a to je prostě super. Mohu jen doporučit

Prednosti

Ekologický obal

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

17/10/2022

Česká republika

Česká republika

Opravdu pěkný toastovač

Toastovače už má skoro každá domácnost a v životě by mě nenapadlo řešit mezi nimi nějaké rozdíly. Prostě toastovač. Jenže tenhle je prostě lepší. Především pro svůj design. Takhle hezkej toastovač jsem asi nikdy neviděl a v kuchyni mi dělá fakt radost.

Prednosti

Pěkný design, rychlý

Slabosti

kratší kabel

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. ¹ Izračun na podlagi proizvodnje iste naprave z uporabo bioplastike v primerjavi s 100-% primarno plastiko (ali neobdelanim polipropilenom)

  2. ² Glavno ohišje je izdelano iz 100-% plastike PP iz certificiranih bioloških virov na podlagi razmerja mas (BioPP je 94 % vse plastike).