2 leti garancije
100-% bioplastika²
8 nastavitev popečenosti
Kompaktna zasnova z 2 režama
Svileno bela z matiranim učinkom
Kompakten opekač z 2 režama in močjo 830 W vam omogoča, da vsako jutro uživate v takšnem popečenem kruhku, kot vam je najbolj všeč.
Aparat je trajnostno zasnovan s 100-odstotnim deležem bioplastike², s čimer smo med proizvodnim procesom zmanjšali njegov ogljični odtis za kar 14 %¹. Ta revolucionarni material bo zagotovo imel velik vpliv na vašo kuhinjo, hkrati pa omogoča bolšji rezultat za okolje.
Vgrajeni nosilec za pogrevanje žemljic vam omogoča uživanje v najljubšem toplem pecivu in žemljicah poleg popečenih kruhkov.
Nagrade
4.9
od 5
14
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Kulíšek 1
09/01/2024
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Topinkovač HD 2640/10 řady 5000 nový člen rodiny
Topinkovač používáme, nemám co vytknou. Plní funkce co má.
Prednosti
Kvalita, šetří životní prostředí, cena
Slabosti
Žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
DaddyBomber
27/10/2022
Česká republika
Topinkovač, který vyvolá lásku k chlebu
Topinkovač je rychlý, ekologický a má spoustu funkcí, jako je třeba ohřev a to je prostě super. Mohu jen doporučit
Prednosti
Ekologický obal
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
FananBanan
17/10/2022
Česká republika
Opravdu pěkný toastovač
Toastovače už má skoro každá domácnost a v životě by mě nenapadlo řešit mezi nimi nějaké rozdíly. Prostě toastovač. Jenže tenhle je prostě lepší. Především pro svůj design. Takhle hezkej toastovač jsem asi nikdy neviděl a v kuchyni mi dělá fakt radost.
Prednosti
Pěkný design, rychlý
Slabosti
kratší kabel
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
¹ Izračun na podlagi proizvodnje iste naprave z uporabo bioplastike v primerjavi s 100-% primarno plastiko (ali neobdelanim polipropilenom)
² Glavno ohišje je izdelano iz 100-% plastike PP iz certificiranih bioloških virov na podlagi razmerja mas (BioPP je 94 % vse plastike).