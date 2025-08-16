IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Zasnovano za hladnejši planet
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Zasnovano za hladnejši planet
  • Zasnovano za hladnejši planet
  • Zasnovano za hladnejši planet
  • Zasnovano za hladnejši planet
  • Zasnovano za hladnejši planet
  • Zasnovano za hladnejši planet
  • Zasnovano za hladnejši planet
  • Zasnovano za hladnejši planet
  • Zasnovano za hladnejši planet
  • Zasnovano za hladnejši planet
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Zasnovano za hladnejši planet
  • Zasnovano za hladnejši planet
  • Zasnovano za hladnejši planet
  • Zasnovano za hladnejši planet
  • Zasnovano za hladnejši planet
  • Zasnovano za hladnejši planet
  • Zasnovano za hladnejši planet
  • Zasnovano za hladnejši planet
  • Zasnovano za hladnejši planet

Eco Conscious EditionMešalnik serije 5000

HR2500/00

4.8
| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Zasnovano za hladnejši planet
Pripravite si najljubši jutranji smuti za na pot z elegantno oblikovanim in neverjetno zmogljivim mešalnikom, trajnostno zasnovanim iz bioplastike* in reciklirane plastike***.
Poglej vse prednosti

Z mešalnikom Philips Eco Conscious Edition

Zasnovano za hladnejši planet

  • Tehnologija ProBlend

  • Lonček s prostornino 600 ml iz tritana Tritan™ Renew

  • Svileno bela z matiranim učinkom

  • Plastika na biološki osnovi

Tehnologija ProBlend za gladke mešanice brez grudic

Tehnologija ProBlend za gladke mešanice brez grudic

Tehnologija ProBlend združuje 3 ključne funkcije, zasnovane po meri za ustvarjanje optimalnega pretoka sestavin za gladke mešanice brez grudic. Motor ProBlend zagotavlja optimalno moč 350 W za pogon pretoka mešanja in enakomerno kroženje vseh sestavin. Rezila ProBlend so edinstveno oblikovana za maksimalno silo in zmogljivost rezanja. Posoda ProBlend je zasnovana z edinstvenimi rebri, ki nenehno usmerjajo sestavine nazaj v pretok mešanja.

Hitra in enostavna uporaba

Hitra in enostavna uporaba

Enostavna uporaba: dodajte sestavine, obrnite, zmešajte in uživajte.

Snemljiva rezila za hitro čiščenje

Snemljiva rezila za hitro čiščenje

Vsi snemljivi deli se enostavno sperejo in so varni za pomivanje v pomivalnem stroju.

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

6

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

16/08/2025

Eesti

Eesti

Hea lihtne blender smuuti jaoks.

Minu meelest super toode. Ilus, kompaktne ja lihtne kasutada.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HR2500/00 5000-seeria kannmikser

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HR2500/00 5000-seeria kannmikser

16/06/2025

Magyarország

Magyarország

Preverjen kupec

A termék praktikus és nagyon jól működik

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nagyon szeretjük, mert használata egyszerű, könnyen tisztítható, mosogatógépben is. Bárhova magunkkal tudjuk vinni az elkészült turmixot. Jeges gyümölcsöket is szoktunk benne turmixolni és hibátlanul működik.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HR2500/00 Series 5000 turmixgép

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HR2500/00 Series 5000 turmixgép

19/02/2025

Lietuva

Lietuva

Naudojamos perdirbtos medžiagos

Prietaisui pagaminti panaudotos perdirbtos medžiagos. Plaka neblogai.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Glavno ohišje je izdelano iz 100 % polipropilenske plastike iz certificiranih bioloških virov na podlagi razmerja mas (delež biološkega polipropilena znaša 64 % vse plastike).

  2. Izračun na podlagi proizvodnje iste naprave z uporabo plastike na biološki osnovi in tritana Tritan™ Renew v primerjavi s 100 % primarno plastiko (ali neobdelanim polipropilenom) in tritanom Tritan™.