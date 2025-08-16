2 leti garancije
Tehnologija ProBlend
Lonček s prostornino 600 ml iz tritana Tritan™ Renew
Svileno bela z matiranim učinkom
Plastika na biološki osnovi
Tehnologija ProBlend združuje 3 ključne funkcije, zasnovane po meri za ustvarjanje optimalnega pretoka sestavin za gladke mešanice brez grudic. Motor ProBlend zagotavlja optimalno moč 350 W za pogon pretoka mešanja in enakomerno kroženje vseh sestavin. Rezila ProBlend so edinstveno oblikovana za maksimalno silo in zmogljivost rezanja. Posoda ProBlend je zasnovana z edinstvenimi rebri, ki nenehno usmerjajo sestavine nazaj v pretok mešanja.
Enostavna uporaba: dodajte sestavine, obrnite, zmešajte in uživajte.
Vsi snemljivi deli se enostavno sperejo in so varni za pomivanje v pomivalnem stroju.
4.8
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
HVB!
16/08/2025
Eesti
Hea lihtne blender smuuti jaoks.
Minu meelest super toode. Ilus, kompaktne ja lihtne kasutada.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HR2500/00 5000-seeria kannmikser
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HR2500/00 5000-seeria kannmikser
Topánka78
16/06/2025
Magyarország
Preverjen kupec
A termék praktikus és nagyon jól működik
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nagyon szeretjük, mert használata egyszerű, könnyen tisztítható, mosogatógépben is. Bárhova magunkkal tudjuk vinni az elkészült turmixot. Jeges gyümölcsöket is szoktunk benne turmixolni és hibátlanul működik.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HR2500/00 Series 5000 turmixgép
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HR2500/00 Series 5000 turmixgép
Audrytė
19/02/2025
Lietuva
Naudojamos perdirbtos medžiagos
Prietaisui pagaminti panaudotos perdirbtos medžiagos. Plaka neblogai.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas
Glavno ohišje je izdelano iz 100 % polipropilenske plastike iz certificiranih bioloških virov na podlagi razmerja mas (delež biološkega polipropilena znaša 64 % vse plastike).
Izračun na podlagi proizvodnje iste naprave z uporabo plastike na biološki osnovi in tritana Tritan™ Renew v primerjavi s 100 % primarno plastiko (ali neobdelanim polipropilenom) in tritanom Tritan™.