Tehnologija ProBlend za gladke mešanice brez grudic

Tehnologija ProBlend združuje 3 ključne funkcije, ki so posebej zasnovane, da zagotavljajo optimalen pretok sestavin za gladke mešanice brez grudic. Motor ProBlend z optimalno močjo 350 W poganja tok mešanja in enakomerno kroženje vseh sestavin. Rezila ProBlend so edinstveno oblikovana za povečanje sil in učinkovitosti rezanja. Posoda ProBlend je zasnovana z edinstvenimi rebri za neprekinjeno usmerjanje sestavin nazaj v tok mešanja.