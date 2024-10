Garancija ne krije posledične škode (vključno, a neomejno na izgubo podatkov ali izgubo prihodkov) niti odškodnine za dejanja, ki jih sami vršite, kot so redno vzdrževanje, namestitev posodabljanja programskih datotek ali shranjevanje/obnavljanje podatkov.



Garancija ne zajema oz. ni vezana na sledeče dogodke:

- Dokaz o nakupu je na nek način spremenjen ali je postal nečitljiv.

- Številka modela, serijska številka ali šifra datuma proizvodnje na izdelku je spremenjena, odstranjena ali nečitljiva.

- Popravila ali modifikacije na izdelku so izvedli nepooblaščeni servisi ali osebe.

- Okvara je rezultat prekomerne uporabe v namene, za katere izdelek ni namenjen, na primer stalna uporaba za komercialne namene.

- Do okvare je prišlo zaradi neprimerne uporabe izdelka ali v okoliščinah, ki niso skladne z navodili, navedenimi v priročniku za uporabo izdelka.

- Okvara je posledica povezovanja s strojno opremo, dodatno opremo ali dodatki, ki niso priporočeni v priročniku za uporabo.

- Okvara naprave zajema, a ni omejena na okvare, ki so nastale posledično zaradi: vpliva živali, grmenja, neobičajne električne napetosti, požara, naravnih nesreč, transporta ali stika z vodo (razen v primeru, ko je v priročniku za uporabo izrecno navedeno, da se izdelek lahko spere z vodo).

- Normalna obraba in vsi primeri potrošnih delov (npr. vrečka za prah za sesalec ali filter).

- Izdelek ne deluje pravilno, ker ni originalno oblikovan, izdelan ali odobren za uporabo v državi, kjer ga uporabljate, kar se lahko zgodi, če ste izdelek uvozili.

- Izdelek ne deluje pravilno zaradi težav z dostopanjem do storitev ponudnika ali povezovanjem z njim, kot so prekinitve dostopa do omrežij (npr. kabelska/satelitska televizija ali internet), okvare na liniji naročnika ali določenem kraju, okvare lokalnega omrežja (kabli, strežnik, uporabniška linija) ter okvare prenosnega omrežja (motnje, blokada signala, napake ali slabša kvaliteta omrežja).

- Aplikacije tretjih oseb, ki se uporabljajo na izdelku ali z njim.