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  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom

Serija 2000Robotski sesalnik

XU2100/20

5
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
Uživajte v enostavnem čiščenju: naši robotski sesalniki s funkcijo sesanja in brisanja z zmogljivim sesanjem. Privoščite si 70 dni brezskrbnega udobja z elegantno postajo za samodejno praznjenje. Izkusite napredno čiščenje, prilagojeno potrebam vašega doma.
Poglej vse prednosti

Vsakodnevno mokro in suho čiščenje brez napora.

Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom

  • Sesanje in brisanje v eni potezi

  • Večja moč na preprogi

  • Radarska navigacija LDS

  • Kompaktna postaja za samod. praznjenje

  • Prilagajanje z aplikacijo HomeRun

Sesajte in brišite v eni potezi, enostavno očistite prah in umazanijo

Sesajte in brišite v eni potezi, enostavno očistite prah in umazanijo

Sesalnik v eni potezi posesa in pobriše trda tla in tako odstrani drobno plast prahu, ki se vsak dan nabere na tleh. Odstrani več drobnega prahu, kot bi ga odstranili samo s sesanjem. Vaša stopala bodo čista, tudi če boste hodili bosi.

70 dni brezskrbne uporabe s postajo za samodejno praznjenje

70 dni brezskrbne uporabe s postajo za samodejno praznjenje

Privoščite si 70 dni* brezskrbnega udobja z elegantno postajo za samodejno praznjenje. Robot samodejno izprazni umazanijo v postajo za samodejno praznjenje. Postaja ima 3-litrsko vrečko s-bag, v kateri je lahko shranjenega toliko prahu in umazanije, kot je mogoče posesati v 70 dneh, s čimer vam prihrani čas s praznjenjem. Univerzalno vrečko s-bag lahko higiensko zavržete brez oblaka prahu, kar je idealno za astmatike in alergike.

Velika moč sesanja za odstranjevanje prahu in umazanije

Velika moč sesanja za odstranjevanje prahu in umazanije

Z veliko močjo sesanja lahko robot odstrani velike delce umazanije, kot so drobtine in dlake hišnih ljubljenčkov. Poskrbi za umazanijo, ki se vsak dan nabere na tleh, ter odstrani droben prah iz ozkih rež in preprog.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

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5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

05/02/2025

България

България

Прави живота по-лесен!

Спестява много време с това, че си самопочиства контейнера. Отличен резултат след комбинирано почистване.

Prednosti

Самопочства се

Slabosti

Захваща малки предмети

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот

05/02/2025

България

България

Добър помощник

Ефективно и бързо събира ежедневен прах, сенсорите му работят отлично - прави карта на помещение и график на почистване.

Prednosti

Бързина, работа през апликация

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот

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Omejitve odgovornosti

  1. 1 Dejanski rezultati se lahko razlikujejo glede na okoljske pogoje, način uporabe itd.

  2. 2 Preizkušeno v načinu samo za sesanje z največjo močjo sesanja.

  3. 3 Preizkušeno z najnižjo močjo sesanja in nastavitvijo vlažnosti krpe v načinu sesanja in brisanja.

  4. 4 V primerjavi z velikostjo postaje HomeRun 3000 serije XU3100.