2 leti garancije
Sesanje in brisanje v eni potezi
Večja moč na preprogi
Radarska navigacija LDS
Kompaktna postaja za samod. praznjenje
Prilagajanje z aplikacijo HomeRun
Sesalnik v eni potezi posesa in pobriše trda tla in tako odstrani drobno plast prahu, ki se vsak dan nabere na tleh. Odstrani več drobnega prahu, kot bi ga odstranili samo s sesanjem. Vaša stopala bodo čista, tudi če boste hodili bosi.
Privoščite si 70 dni* brezskrbnega udobja z elegantno postajo za samodejno praznjenje. Robot samodejno izprazni umazanijo v postajo za samodejno praznjenje. Postaja ima 3-litrsko vrečko s-bag, v kateri je lahko shranjenega toliko prahu in umazanije, kot je mogoče posesati v 70 dneh, s čimer vam prihrani čas s praznjenjem. Univerzalno vrečko s-bag lahko higiensko zavržete brez oblaka prahu, kar je idealno za astmatike in alergike.
Z veliko močjo sesanja lahko robot odstrani velike delce umazanije, kot so drobtine in dlake hišnih ljubljenčkov. Poskrbi za umazanijo, ki se vsak dan nabere na tleh, ter odstrani droben prah iz ozkih rež in preprog.
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Drama Queen
05/02/2025
България
Прави живота по-лесен!
Спестява много време с това, че си самопочиства контейнера. Отличен резултат след комбинирано почистване.
Prednosti
Самопочства се
Slabosti
Захваща малки предмети
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
Мария Ж
05/02/2025
България
Добър помощник
Ефективно и бързо събира ежедневен прах, сенсорите му работят отлично - прави карта на помещение и график на почистване.
Prednosti
Бързина, работа през апликация
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
1 Dejanski rezultati se lahko razlikujejo glede na okoljske pogoje, način uporabe itd.
2 Preizkušeno v načinu samo za sesanje z največjo močjo sesanja.
3 Preizkušeno z najnižjo močjo sesanja in nastavitvijo vlažnosti krpe v načinu sesanja in brisanja.
4 V primerjavi z velikostjo postaje HomeRun 3000 serije XU3100.