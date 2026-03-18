Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
Podaljšana garancija
Dodatna oprema za sesalnike in brisala
Vse serije
Nadomestni komplet Komplet nadomestnih delov za serije HomeRun 2000 in 3000
Podpora
XV1433/00
Pojdi v trgovino
Prijavite se ali ustvarite račun
V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.
Vse, kar potrebujete za vzdrževanje robotskih sesalnikov serij HomeRun 2000 in 3000. Originalni nadomestni komplet vsebuje 2 filtra EPA11, 1 glavno krtačo in 1 stransko krtačo. Primerno za robote XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali