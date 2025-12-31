Sesajte in brišite v eni potezi, enostavno očistite prah in umazanijo

Sesalnik v eni potezi posesa in pobriše trda tla in tako odstrani drobno plast prahu, ki se vsak dan nabere na tleh. Odstrani več drobnega prahu, kot bi ga odstranili samo s sesanjem. Vaša stopala bodo čista, tudi če boste hodili bosi.