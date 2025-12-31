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  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom

Serija 2000Robotski sesalnik

XU2000/15

Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
Spremenite rutino čiščenja s sesanjem in brisanjem v eni potezi. Sesalnik sesa z do dvojno močjo¹. Poskrbi za temeljito čiščenje, saj med sesanjem preprog poveča moč sesanja in tako popolno očisti tla. Vse to lahko povsem enostavno upravljate z aplikacijo HomeRun.
Poglej vse prednosti

Dnevno mokro in suho čiščenje brez napora.

Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom

  • Sesanje in mokro brisanje v eni potezi

  • Dvojna moč sesanja¹

  • Radarska navigacija LDS

  • Prilagajanje z aplikacijo HomeRun

Sesajte in brišite v eni potezi, enostavno očistite prah in umazanijo

Sesajte in brišite v eni potezi, enostavno očistite prah in umazanijo

Sesalnik v eni potezi posesa in pobriše trda tla in tako odstrani drobno plast prahu, ki se vsak dan nabere na tleh. Odstrani več drobnega prahu, kot bi ga odstranili samo s sesanjem. Vaša stopala bodo čista, tudi če boste hodili bosi.

Izjemno velika moč sesanja za odstranjevanje prahu in umazanije

Izjemno velika moč sesanja za odstranjevanje prahu in umazanije

Sesalnik ima do dvojno moč sesanja¹, zato lahko odstranjuje velike delce umazanije, kot so drobtine in dlake hišnih ljubljenčkov. Poskrbi za umazanijo, ki se vsak dan nabere na tleh, ter odstrani droben prah iz preprog².

Samodejno poveča moč sesanja na preprogi

Samodejno poveča moč sesanja na preprogi

Sesalnik samodejno poveča moč sesanja, ko zapelje na preprogo, da zajame fine delce prahu, ki se skrivajo globoko v preprogi².

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. 1 – v primerjavi z modeloma XU2000/10 in XU2000/20.

  2. 2 – Testirano v načinu samo za sesanje z največjo močjo sesanja.

  3. 3 – Testirano v načinu samo za sesanje z najmanjšo močjo sesanja.