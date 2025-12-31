2 leti garancije
XU2000/15
Sesanje in mokro brisanje v eni potezi
Dvojna moč sesanja¹
Radarska navigacija LDS
Prilagajanje z aplikacijo HomeRun
Sesalnik v eni potezi posesa in pobriše trda tla in tako odstrani drobno plast prahu, ki se vsak dan nabere na tleh. Odstrani več drobnega prahu, kot bi ga odstranili samo s sesanjem. Vaša stopala bodo čista, tudi če boste hodili bosi.
Sesalnik ima do dvojno moč sesanja¹, zato lahko odstranjuje velike delce umazanije, kot so drobtine in dlake hišnih ljubljenčkov. Poskrbi za umazanijo, ki se vsak dan nabere na tleh, ter odstrani droben prah iz preprog².
Sesalnik samodejno poveča moč sesanja, ko zapelje na preprogo, da zajame fine delce prahu, ki se skrivajo globoko v preprogi².
Ocene
1 – v primerjavi z modeloma XU2000/10 in XU2000/20.
2 – Testirano v načinu samo za sesanje z največjo močjo sesanja.
3 – Testirano v načinu samo za sesanje z najmanjšo močjo sesanja.