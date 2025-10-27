2 leti garancije
Sesanje in mokro brisanje v eni potezi
Dvojna moč sesanja¹
Radarska navigacija LDS
Kompaktna postaja za samod. praznjenje
Prilagajanje z aplikacijo HomeRun
Sesalnik v eni potezi posesa in pobriše trda tla in tako odstrani drobno plast prahu, ki se vsak dan nabere na tleh. Odstrani več drobnega prahu, kot bi ga odstranili samo s sesanjem. Vaša stopala bodo čista, tudi če boste hodili bosi.
Privoščite si 70 dni² brezskrbnega udobja z elegantno postajo za samodejno praznjenje. Sesalnik samodejno izprazni umazanijo v postajo za samodejno praznjenje. Postaja ima 3-litrsko vrečko s-bag, v kateri je lahko shranjenega toliko prahu in umazanije, kot je mogoče posesati v 70 dneh, s čimer vam prihrani čas s praznjenjem. Univerzalno vrečko s-bag lahko higiensko zavržete brez oblaka prahu, kar je idealno za astmatike in alergike.
Sesalnik ima do dvojno moč sesanja¹, zato lahko odstranjuje velike delce umazanije, kot so drobtine in dlake hišnih ljubljenčkov. Poskrbi za umazanijo, ki se vsak dan nabere na tleh, ter odstrani droben prah iz preprog³.
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Гогси
27/10/2025
България
Del promocije
Избора ми е много задоволителен
Избора ми е много задоволителен, доволен съм. Препоръчвам
Prednosti
Чисти много прецизно
Slabosti
Не намирам
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Oohe
27/10/2025
България
Del promocije
Перфектен робот
Чудесна машина за всеки дом, доволна съм. Препоръчвам
Prednosti
Тихо работи, чисти много добре, обира всичко
Slabosti
Не намирам
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
1 – v primerjavi z modeloma XU2100/10 in XU2100/20.
2 – Odvisno od načina in intenzivnosti uporabe.
3 – Testirano z najmanjšo močjo sesanja in nastavitvijo vlažnosti krpe v načinu sesanja in brisanja.
4 – Testirano v načinu samo za sesanje z najmanjšo močjo sesanja.