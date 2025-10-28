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  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
  • Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom

Serija 2000Robotski sesalnik

XU2100/15

5
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom
Uživajte v enostavnem čiščenju: naš sesalnik briše in sesa – z do dvojno močjo sesanja¹. Privoščite si 70 dni² brezskrbnega udobja z elegantno postajo za samodejno praznjenje. Doživite napredno čiščenje, prilagojeno potrebam vašega doma.
Poglej vse prednosti

Dnevno mokro in suho čiščenje brez napora.

Doživite lahkotnost vrnitve v čisti dom

  • Sesanje in mokro brisanje v eni potezi

  • Dvojna moč sesanja¹

  • Radarska navigacija LDS

  • Kompaktna postaja za samod. praznjenje

  • Prilagajanje z aplikacijo HomeRun

Sesajte in brišite v eni potezi, enostavno očistite prah in umazanijo

Sesajte in brišite v eni potezi, enostavno očistite prah in umazanijo

Sesalnik v eni potezi posesa in pobriše trda tla in tako odstrani drobno plast prahu, ki se vsak dan nabere na tleh. Odstrani več drobnega prahu, kot bi ga odstranili samo s sesanjem. Vaša stopala bodo čista, tudi če boste hodili bosi.

70 dni brezskrbne uporabe s postajo za samodejno praznjenje

70 dni brezskrbne uporabe s postajo za samodejno praznjenje

Privoščite si 70 dni² brezskrbnega udobja z elegantno postajo za samodejno praznjenje. Sesalnik samodejno izprazni umazanijo v postajo za samodejno praznjenje. Postaja ima 3-litrsko vrečko s-bag, v kateri je lahko shranjenega toliko prahu in umazanije, kot je mogoče posesati v 70 dneh, s čimer vam prihrani čas s praznjenjem. Univerzalno vrečko s-bag lahko higiensko zavržete brez oblaka prahu, kar je idealno za astmatike in alergike.

Izjemno velika moč sesanja za odstranjevanje prahu in umazanije

Izjemno velika moč sesanja za odstranjevanje prahu in umazanije

Sesalnik ima do dvojno moč sesanja¹, zato lahko odstranjuje velike delce umazanije, kot so drobtine in dlake hišnih ljubljenčkov. Poskrbi za umazanijo, ki se vsak dan nabere na tleh, ter odstrani droben prah iz preprog³.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

28/10/2025

България

България

Страхотна прахосмукачка

Прахосмукачката е страхотна. Справя се добре с тъмни подове и килими. Препоръчвам!

Prednosti

Голям контейнер

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот

28/10/2025

България

България

Впечатлен съм, голямо удобство за дома

Има няколко неща, които ми направиха много добро впечатление още с първото пускане - тиха е, сканира отлично пода и няма пропуски, интелигентно се ориентира в пространството, а не с удар-връщане. Пести много време, прецизно почиства гладки повърхности. На килим се включва нещо като Турбо режим и силата на всмукване се увеличава значително. Батерията е достатъчна за един двустаен апартамент. Контейнерът с боклук се изпразва на всяка седмица, като роботът пускаме всеки ден.

Prednosti

Лесен, тих, удобен

Slabosti

Приложението може да бъде разширено откъм функции

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот

28/10/2025

България

България

Много удобно с контейнера за боклук, препоръчвам

Много добре се справя с кучешки косми и трохи по целия под. Пускам го два пъти на ден, за да поддържам хигиената на високо ниво, тъй като сме с 2 малки деца, едното от които лази. Приложението се синхронизира лесно, удобно се управлява през телефона. За апартамент 148кв.м е необходимо едно дозареждане по средата на цикъла, след което почистването продължава. Контейнерът изхвърлям на 2-3 дни или при индикация.

Prednosti

Удобство, спестява време и усилия, управлява се лесно през приложение

Slabosti

за сега не съм открила

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот

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Omejitve odgovornosti

  1. 1 – v primerjavi z modeloma XU2100/10 in XU2100/20.

  2. 2 – Odvisno od načina in intenzivnosti uporabe.

  3. 3 – Testirano v načinu samo za sesanje z največjo močjo sesanja.

  4. 4 – Testirano v načinu samo za sesanje z najmanjšo močjo sesanja.

  5. 5 – V primerjavi z velikostjo postaje sesalnika HomeRun serije 3000 XU3100.