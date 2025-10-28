2 leti garancije
Sesanje in mokro brisanje v eni potezi
Dvojna moč sesanja¹
Radarska navigacija LDS
Kompaktna postaja za samod. praznjenje
Prilagajanje z aplikacijo HomeRun
Sesalnik v eni potezi posesa in pobriše trda tla in tako odstrani drobno plast prahu, ki se vsak dan nabere na tleh. Odstrani več drobnega prahu, kot bi ga odstranili samo s sesanjem. Vaša stopala bodo čista, tudi če boste hodili bosi.
Privoščite si 70 dni² brezskrbnega udobja z elegantno postajo za samodejno praznjenje. Sesalnik samodejno izprazni umazanijo v postajo za samodejno praznjenje. Postaja ima 3-litrsko vrečko s-bag, v kateri je lahko shranjenega toliko prahu in umazanije, kot je mogoče posesati v 70 dneh, s čimer vam prihrani čas s praznjenjem. Univerzalno vrečko s-bag lahko higiensko zavržete brez oblaka prahu, kar je idealno za astmatike in alergike.
Sesalnik ima do dvojno moč sesanja¹, zato lahko odstranjuje velike delce umazanije, kot so drobtine in dlake hišnih ljubljenčkov. Poskrbi za umazanijo, ki se vsak dan nabere na tleh, ter odstrani droben prah iz preprog³.
5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Bandi_88
28/10/2025
България
Del promocije
Страхотна прахосмукачка
Прахосмукачката е страхотна. Справя се добре с тъмни подове и килими. Препоръчвам!
Prednosti
Голям контейнер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Ники77
28/10/2025
България
Del promocije
Впечатлен съм, голямо удобство за дома
Има няколко неща, които ми направиха много добро впечатление още с първото пускане - тиха е, сканира отлично пода и няма пропуски, интелигентно се ориентира в пространството, а не с удар-връщане. Пести много време, прецизно почиства гладки повърхности. На килим се включва нещо като Турбо режим и силата на всмукване се увеличава значително. Батерията е достатъчна за един двустаен апартамент. Контейнерът с боклук се изпразва на всяка седмица, като роботът пускаме всеки ден.
Prednosti
Лесен, тих, удобен
Slabosti
Приложението може да бъде разширено откъм функции
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Ifo_88
28/10/2025
България
Del promocije
Много удобно с контейнера за боклук, препоръчвам
Много добре се справя с кучешки косми и трохи по целия под. Пускам го два пъти на ден, за да поддържам хигиената на високо ниво, тъй като сме с 2 малки деца, едното от които лази. Приложението се синхронизира лесно, удобно се управлява през телефона. За апартамент 148кв.м е необходимо едно дозареждане по средата на цикъла, след което почистването продължава. Контейнерът изхвърлям на 2-3 дни или при индикация.
Prednosti
Удобство, спестява време и усилия, управлява се лесно през приложение
Slabosti
за сега не съм открила
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
1 – v primerjavi z modeloma XU2100/10 in XU2100/20.
2 – Odvisno od načina in intenzivnosti uporabe.
3 – Testirano v načinu samo za sesanje z največjo močjo sesanja.
4 – Testirano v načinu samo za sesanje z najmanjšo močjo sesanja.
5 – V primerjavi z velikostjo postaje sesalnika HomeRun serije 3000 XU3100.