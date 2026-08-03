Z blazinicami za brisanje iz mikrovlaken, ki jih je mogoče prati, na robotskih sesalnikih serij HomeRun 2000 in 3000 lahko odstranite drobno plast prahu, ki se vsak dan nabere na tleh. Blazinice so primerne za robote XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 in XU3110.