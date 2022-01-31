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  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka z dodatno opremo
  • Primarna slika
  • Življenjski slog izdelka

Izdelek ni več na voljo

Popolnoma brezžične slušalke

TAT8506WT/00

4

| (4) Ocene

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna

Potopite se v slog

Te resnično brezžične slušalke so popolne, saj zvenijo tako lepo, kot so videti. Noise Canceling Pro blokira zunanje šume, da se lahko potopite v podkaste in sezname predvajanja. Telefonirate na prostem? Sogovornik vas bo jasno slišal, tudi če piha veter.

Poglej vse prednosti

Potopite se v slog

  • Noise Canceling Pro

  • Odpravljanje šumov zaradi vetra

  • Prefinjena zasnova

  • Univerzalno prileganje

Poudarek, kjer ga želite. Noise Canceling Pro.

Poudarek, kjer ga želite. Noise Canceling Pro.

Poudarite zvoke, ki jih želite slišati. Hibridno odpravljanje šumov s pomočjo več mikrofonov in napredne obdelave zvoka filtrira zunanje šume. Z dotikom slušalke lahko aktivirate način Awareness Mode, odpravljanje šumov zaradi vetra pa lahko aktivirate z aplikacijo Philips Headphones.

Podroben zvok. Bogati nizki toni.

Podroben zvok. Bogati nizki toni.

Popolnoma uglašene akustične enote s premerom 13 mm nudijo bogate nizke tone in izjemno razločnost tako pri poslušanju skladb kot pri poslušanju podkastov. Predvajanje zvoka se prekine, če vzamete slušalko iz ušesa in slušalke samodejno izberejo najboljši kodek za vašo napravo s sistemom iOS ali Android. Uživali boste v vrhunskem zvoku, ne glede na to, katero storitev uporabljate za pretakanje.

Prefinjena okrogla zasnova. Popolnoma udobno prileganje.

Prefinjena okrogla zasnova. Popolnoma udobno prileganje.

Okrogla zasnova teh ušesnih slušalk pritegne pozornost in svoj videz lahko uskladite s temno ali svetlo barvo. Varno in udobno prileganje si zagotovite s šestimi velikostmi silikonskih ušesnih čepkov in dodatnim parom čepkov iz pene Comply.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.0

od 5

4

Ocene

4
3
2

31/01/2022

Slovenija

Slovenija

Odlične ANC slušalke

Vrhunski zvok, z obvladljivimi basi. ANC dobro deluje. Dobro stojijo v ušesih. prav tako se da nastaviti da se slišijo zvoki iz okolice.

Prednosti

Design

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke

28/10/2023

Polska

Polska

Preverjen kupec

Świetne słuchawki, godne polecenia.

Zdumiewająco czysty dźwięk ze znakomitymi basami. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.

Prednosti

Czysty dźwięk, doskonały bas, bardzo czule mikrofony, szybkie lądowanie, bezproblemowe połączenie poprzez Bluetooth, kilka rozmiarów nakładek.

Slabosti

Brak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum uporabe 2022-09-28

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum uporabe 2022-09-28

26/06/2023

Polska

Polska

Super i bardzo polecam

Philips moim zdaniem należy do czołówki producentów słuchawek dokanałowych i dousznych z generacji na generację słuchawki są lepsze i bardzo dobre. Polecam zainstalować aplikację dedykowaną dla danych słuchawek dźwięk będzie jeszcze lepszy i do wyboru w zależności od własnych preferencji bas wysokie i inne ustawienia można ustawić według własnych upodobań w bardzo łatwy sposób. Słuchawki naprawdę super z czołówki producentów światowych nic tylko polecam i bardzo gorąco polecam

Prednosti

Super dźwięk i super jakość

Slabosti

Brak

Ta ocena je bila podana za TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum uporabe 2022-05-26

Ta ocena je bila podana za TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum uporabe 2022-05-26

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