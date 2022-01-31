2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
TAT8506BK/00
Noise Canceling Pro
Odpravljanje šumov zaradi vetra
Prefinjena zasnova
Univerzalno prileganje
Poudarite zvoke, ki jih želite slišati. Hibridno odpravljanje šumov s pomočjo več mikrofonov in napredne obdelave zvoka filtrira zunanje šume. Z dotikom slušalke lahko aktivirate način Awareness Mode, odpravljanje šumov zaradi vetra pa lahko aktivirate z aplikacijo Philips Headphones.
Popolnoma uglašene akustične enote s premerom 13 mm nudijo bogate nizke tone in izjemno razločnost tako pri poslušanju skladb kot pri poslušanju podkastov. Predvajanje zvoka se prekine, če vzamete slušalko iz ušesa in slušalke samodejno izberejo najboljši kodek za vašo napravo s sistemom iOS ali Android. Uživali boste v vrhunskem zvoku, ne glede na to, katero storitev uporabljate za pretakanje.
Okrogla zasnova teh ušesnih slušalk pritegne pozornost in svoj videz lahko uskladite s temno ali svetlo barvo. Varno in udobno prileganje si zagotovite s šestimi velikostmi silikonskih ušesnih čepkov in dodatnim parom čepkov iz pene Comply.
Nagrade
4.0
od 5
4
Ocene
R.S.B
31/01/2022
Slovenija
Odlične ANC slušalke
Vrhunski zvok, z obvladljivimi basi. ANC dobro deluje. Dobro stojijo v ušesih. prav tako se da nastaviti da se slišijo zvoki iz okolice.
Prednosti
Design
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke
Audiofil34
28/10/2023
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
Świetne słuchawki, godne polecenia.
Zdumiewająco czysty dźwięk ze znakomitymi basami. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
Prednosti
Czysty dźwięk, doskonały bas, bardzo czule mikrofony, szybkie lądowanie, bezproblemowe połączenie poprzez Bluetooth, kilka rozmiarów nakładek.
Slabosti
Brak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
AndFil
26/06/2023
Polska
Super i bardzo polecam
Philips moim zdaniem należy do czołówki producentów słuchawek dokanałowych i dousznych z generacji na generację słuchawki są lepsze i bardzo dobre. Polecam zainstalować aplikację dedykowaną dla danych słuchawek dźwięk będzie jeszcze lepszy i do wyboru w zależności od własnych preferencji bas wysokie i inne ustawienia można ustawić według własnych upodobań w bardzo łatwy sposób. Słuchawki naprawdę super z czołówki producentów światowych nic tylko polecam i bardzo gorąco polecam
Prednosti
Super dźwięk i super jakość
Slabosti
Brak
Ta ocena je bila podana za TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ta ocena je bila podana za TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless