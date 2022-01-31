IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Potopite se v slog
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Potopite se v slog
  • Potopite se v slog
  • Potopite se v slog
  • Potopite se v slog
  • Potopite se v slog
  • Potopite se v slog
  • Potopite se v slog
  • Potopite se v slog
  • Potopite se v slog
  • Potopite se v slog
  • Potopite se v slog
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Potopite se v slog
  • Potopite se v slog
  • Potopite se v slog
  • Potopite se v slog
  • Potopite se v slog
  • Potopite se v slog
  • Potopite se v slog
  • Potopite se v slog
  • Potopite se v slog
  • Potopite se v slog

Izdelek ni več na voljo

Resnično brezžične slušalke

TAT8506BK/00

4
| (4) Ocene

1 nagrada

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna
Potopite se v slog
Te resnično brezžične slušalke so popolne, saj zvenijo tako lepo, kot so videti. Noise Canceling Pro blokira zunanje šume, da se lahko potopite v podkaste in sezname predvajanja. Telefonirate na prostem? Sogovornik vas bo jasno slišal, tudi če piha veter.
Poglej vse prednosti

Potopite se v slog

  • Noise Canceling Pro

  • Odpravljanje šumov zaradi vetra

  • Prefinjena zasnova

  • Univerzalno prileganje

Poudarek, kjer ga želite. Noise Canceling Pro.

Poudarek, kjer ga želite. Noise Canceling Pro.

Poudarite zvoke, ki jih želite slišati. Hibridno odpravljanje šumov s pomočjo več mikrofonov in napredne obdelave zvoka filtrira zunanje šume. Z dotikom slušalke lahko aktivirate način Awareness Mode, odpravljanje šumov zaradi vetra pa lahko aktivirate z aplikacijo Philips Headphones.

Podroben zvok. Bogati nizki toni.

Podroben zvok. Bogati nizki toni.

Popolnoma uglašene akustične enote s premerom 13 mm nudijo bogate nizke tone in izjemno razločnost tako pri poslušanju skladb kot pri poslušanju podkastov. Predvajanje zvoka se prekine, če vzamete slušalko iz ušesa in slušalke samodejno izberejo najboljši kodek za vašo napravo s sistemom iOS ali Android. Uživali boste v vrhunskem zvoku, ne glede na to, katero storitev uporabljate za pretakanje.

Prefinjena okrogla zasnova. Popolnoma udobno prileganje.

Prefinjena okrogla zasnova. Popolnoma udobno prileganje.

Okrogla zasnova teh ušesnih slušalk pritegne pozornost in svoj videz lahko uskladite s temno ali svetlo barvo. Varno in udobno prileganje si zagotovite s šestimi velikostmi silikonskih ušesnih čepkov in dodatnim parom čepkov iz pene Comply.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Nagrade

  • Award image AWARD-3112060

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.0

od 5

4

Ocene

4
3
2

31/01/2022

Slovenija

Slovenija

Odlične ANC slušalke

Vrhunski zvok, z obvladljivimi basi. ANC dobro deluje. Dobro stojijo v ušesih. prav tako se da nastaviti da se slišijo zvoki iz okolice.

Prednosti

Design

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke

28/10/2023

Polska

Polska

Preverjen kupec

Świetne słuchawki, godne polecenia.

Zdumiewająco czysty dźwięk ze znakomitymi basami. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.

Prednosti

Czysty dźwięk, doskonały bas, bardzo czule mikrofony, szybkie lądowanie, bezproblemowe połączenie poprzez Bluetooth, kilka rozmiarów nakładek.

Slabosti

Brak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

26/06/2023

Polska

Polska

Super i bardzo polecam

Philips moim zdaniem należy do czołówki producentów słuchawek dokanałowych i dousznych z generacji na generację słuchawki są lepsze i bardzo dobre. Polecam zainstalować aplikację dedykowaną dla danych słuchawek dźwięk będzie jeszcze lepszy i do wyboru w zależności od własnych preferencji bas wysokie i inne ustawienia można ustawić według własnych upodobań w bardzo łatwy sposób. Słuchawki naprawdę super z czołówki producentów światowych nic tylko polecam i bardzo gorąco polecam

Prednosti

Super dźwięk i super jakość

Slabosti

Brak

Ta ocena je bila podana za TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ta ocena je bila podana za TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki