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  • Uživajte v bogatem zvoku, kjerkoli ste
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  • Uživajte v bogatem zvoku, kjerkoli ste
  • Uživajte v bogatem zvoku, kjerkoli ste
  • Uživajte v bogatem zvoku, kjerkoli ste
  • Uživajte v bogatem zvoku, kjerkoli ste
  • Uživajte v bogatem zvoku, kjerkoli ste
  • Uživajte v bogatem zvoku, kjerkoli ste
  • Uživajte v bogatem zvoku, kjerkoli ste
  • Uživajte v bogatem zvoku, kjerkoli ste
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Uživajte v bogatem zvoku, kjerkoli ste
  • Uživajte v bogatem zvoku, kjerkoli ste
  • Uživajte v bogatem zvoku, kjerkoli ste
  • Uživajte v bogatem zvoku, kjerkoli ste
  • Uživajte v bogatem zvoku, kjerkoli ste
  • Uživajte v bogatem zvoku, kjerkoli ste
  • Uživajte v bogatem zvoku, kjerkoli ste

Izdelek ni več na voljo

Resnično brezžične slušalke

TAT3217WT/00

3
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna
Uživajte v bogatem zvoku, kjerkoli ste
S temi resnično brezžičnimi slušalkami boste uživali v bogatem zvoku glasbe in izredno razločnih klicih. So udobne, zanesljive in opremljene s polnilnim etuijem, ki je primeren za vsak žep. Odporne so na škropljenje in potenje stopnje IPX5 in zagotavljajo do 26-urno avtonomijo predvajanja.
Poglej vse prednosti

Uživajte v bogatem zvoku, kjerkoli ste

  • Bogat zvok

  • Razumljivi klici

  • Vodoodpornost razreda IPX5

  • Do 26-urna avtonomija pred. glasbe

Zanesljivo in udobno prileganje v uho

Zanesljivo in udobno prileganje v uho

Te slušalke v obliki hokejskih palic se varno prilegajo ušesnemu kanalu. S popolnim tesnjenjem odlično zmanjšujejo vpliv zunanjega hrupa. 10 mm akustične enote zagotavljajo uživanje v bogatem živahnem zvoku. Slušalkam so priloženi izmenljivi silikonski ušesni čepki v treh velikostih.

2 vgrajena mikrofona ENC za razumljive klice

2 vgrajena mikrofona ENC za razumljive klice

ENC z dvema mikrofonoma in algoritmom odpravljanja šumov zagotavlja izjemno razumljive klice. Mikrofona učinkovito odpravljata zunanje šume, zato se boste s sogovornikom slišali odlično. Te popolnoma brezžične slušalke omogočajo razločno komunikacijo ob vsakem pogovoru.

Žepni polnilni etui s priključkom USB-C

Žepni polnilni etui s priključkom USB-C

Z žepnim polnilnim etuijem bo glasba z vami vedno in povsod. S povsem napolnjenimi slušalkami lahko glasbo predvajate 6 ur, s povsem napolnjenim polnilnim etuijem pa pridobite še dodatnih 20 avtonomije predvajanja. Če potrebujete hitro polnjenje, slušalke polnite 15 minut ter si tako zagotovite dodatno uro avtonomije predvajanja.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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3.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2

30/12/2023

Polska

Polska

TAT3217WT

Słuchawki są super. Dobrze trzymają się w uchu, dźwięk super ( dobre basy i sopran oraz są głośne ) Wygląd super. Bardzo łatwo się sparowały z telefon. Aplikacja do słuchawek prosta i dobra. Bateria długo trzyma Polecam.

Prednosti

Dźwięk, wygląd , jakość wykonania, aplikacja do słuchawek oraz bateria

Slabosti

BRAK

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

05/09/2025

Hrvatska

Hrvatska

Just buy JBL instead

I bought those earbuds couple years ago, and they are tormenting me ever since. Most of the time one earbud is not working. I guess because charging surface is too small, this earbuds are pure 100% garbage. I tried all Youtube tricks, I did clean them, nothing works. After years of torture I decided to buy JBL instead, best decision ever. Will never buy anything Philips in my life again.

Ta ocena je bila podana za TAT3217BK Potpuno bežične slušalice

Ta ocena je bila podana za TAT3217BK Potpuno bežične slušalice

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