2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Bogat zvok
Razumljivi klici
Vodoodpornost razreda IPX5
Do 26-urna avtonomija pred. glasbe
Te slušalke v obliki hokejskih palic se varno prilegajo ušesnemu kanalu. S popolnim tesnjenjem odlično zmanjšujejo vpliv zunanjega hrupa. 10 mm akustične enote zagotavljajo uživanje v bogatem živahnem zvoku. Slušalkam so priloženi izmenljivi silikonski ušesni čepki v treh velikostih.
ENC z dvema mikrofonoma in algoritmom odpravljanja šumov zagotavlja izjemno razumljive klice. Mikrofona učinkovito odpravljata zunanje šume, zato se boste s sogovornikom slišali odlično. Te popolnoma brezžične slušalke omogočajo razločno komunikacijo ob vsakem pogovoru.
Z žepnim polnilnim etuijem bo glasba z vami vedno in povsod. S povsem napolnjenimi slušalkami lahko glasbo predvajate 6 ur, s povsem napolnjenim polnilnim etuijem pa pridobite še dodatnih 20 avtonomije predvajanja. Če potrebujete hitro polnjenje, slušalke polnite 15 minut ter si tako zagotovite dodatno uro avtonomije predvajanja.
3.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
FFX1
30/12/2023
Polska
TAT3217WT
Słuchawki są super. Dobrze trzymają się w uchu, dźwięk super ( dobre basy i sopran oraz są głośne ) Wygląd super. Bardzo łatwo się sparowały z telefon. Aplikacja do słuchawek prosta i dobra. Bateria długo trzyma Polecam.
Prednosti
Dźwięk, wygląd , jakość wykonania, aplikacja do słuchawek oraz bateria
Slabosti
BRAK
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Dexter822
05/09/2025
Hrvatska
Just buy JBL instead
I bought those earbuds couple years ago, and they are tormenting me ever since. Most of the time one earbud is not working. I guess because charging surface is too small, this earbuds are pure 100% garbage. I tried all Youtube tricks, I did clean them, nothing works. After years of torture I decided to buy JBL instead, best decision ever. Will never buy anything Philips in my life again.
Ta ocena je bila podana za TAT3217BK Potpuno bežične slušalice
Ta ocena je bila podana za TAT3217BK Potpuno bežične slušalice