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  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
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  • Posnetek z enim izdelkom
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Izdelek ni več na voljo

Brezžične otroške naušesne slušalke

TAK4206PK/00

3.4

| (8) Ocene

Na voljo v

Modra
Modra
Rožnata
Rožnata

Živahne in opazne

Te trpežne in prilagodljive naušesne slušalke poživijo slog. Ploščici na zunanji strani slušalk svetita v živahnih barvah. Glasnost je omejena na 85 dB. Starši lahko prek aplikacije Philips Headphones nadzirajo glasnost in čas predvajanja.

Poglej vse prednosti

Živahne in opazne

  • Brezžične naušesne slušalke

  • Slušalki z osvetlitvijo

  • Starševski nadzor prek aplikacije

  • Omejitev glasnosti na &lt; 85 dB

Brez kablov, brez zmešnjave. 28 ur avtonomije predvajanja.

Brez kablov, brez zmešnjave. 28 ur avtonomije predvajanja.

Od izletov do spremljanja vsebin na zaslonu ali delanja domače naloge – otroci bodo nad brezžičnimi naušesnimi slušalkami navdušeni! Eno 2-urno polnjenje zagotovi 28 ur avtonomije predvajanja. Hitro 15-minutno polnjenje omogoči dodatni 2 uri avtonomije predvajanja.

Vedno varno, vedno zabavno. Starševski nadzor.

Slušalke so zasnovane posebej za zaščito ušes naših otrok in imajo 32 mm akustične enote z omejitvijo glasnosti na 85 dB. Starši lahko prek aplikacije Philips Headphones nastavijo najvišjo glasnost in omejijo čas predvajanja. Zato so lahko brez skrbi, medtem ko se otroci zabavajo.

Zabavne in barvite svetleče ploščice

Zabavne in barvite svetleče ploščice

Slušalke so na zunanji strani opremljene s ploščicami, ki svetijo in zagotavljajo še bolj zabaven slog. Izbirate lahko med štirimi različnimi možnostmi: rdečo, zeleno ali modro osvetlitvijo ali kombinacijo vseh treh. Za preklop med možnostmi enostavno pritiskajte na tipko na slušalkah.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.4

od 5

8

Ocene

3
2

06/06/2022

Slovensko

Slovensko

Skvela volba pre dieta

Vyborne detske sluchadla, pri ktorych sa nemusim obavat poskodenia sluchu svojho dietata, kedze sa da regulovat ich hlasitost rodicom a maju maximalnu dosiahnutelnu hlasitost. Su lahucke, a detom sa nesmierne paci svietiaci efekt.

Prednosti

idealne pre dieta

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

Datum uporabe 2022-02-06

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

Datum uporabe 2022-02-06

11/04/2024

Polska

Polska

Preverjen kupec

Dobre słuchawki dla dziecka

Bardzo fajne słuchawki dla dziecka. Przede wszystkim super ograniczenie głośności. Co by nie zrobić nie zagrają głośno więc słuch dziecka jest bezpieczny. Bardzo miękkie elementy przylegające do uszu. Sprawiają wrażenie, aż nazbyt delikatnych ale są stosunkowo wytrzymałe. Fajny dodatek stanowi podświetlenie z możliwością zmiany kolorów. Akumulator działa baaaaaaardzo długo. Polecam

Prednosti

Ograniczenie głośności, lekkie, akumulator długo trzyma

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum uporabe 2024-03-11

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum uporabe 2024-03-11

20/02/2024

România

România

Recomand

Sunt casti pe masura capului unui copil, se aude bine, bateria tine mult, volumul nu este foarte puternic.

Prednosti

Bateria tine mult, au mufa jack, volumul nu este foarte puternic, incarcare usb-c

Slabosti

Ar fi fost utila o husa pentru depozitare sau transport

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii

Datum uporabe 2023-01-20

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii

Datum uporabe 2023-01-20

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Omejitve odgovornosti

  1. Glasnost je omejena na &lt; 85 dB, skladno s standardom EN 50332 za varno poslušanje.

  2. Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.