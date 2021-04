Vedno varno, vedno zabavno. Starševski nadzor.

Slušalke so zasnovane posebej za zaščito ušes naših otrok in imajo 32 mm akustične enote z omejitvijo glasnosti na 85 dB. Starši lahko prek aplikacije Philips Headphones nastavijo najvišjo glasnost in omejijo čas predvajanja. Zato so lahko brez skrbi, medtem ko se otroci zabavajo.