Izdelek ni več na voljo
TAK4206BL/00
Živahne in opazne
Te trpežne in prilagodljive naušesne slušalke poživijo slog. Ploščici na zunanji strani slušalk svetita v živahnih barvah. Glasnost je omejena na 85 dB. Starši lahko prek aplikacije Philips Headphones nadzirajo glasnost in čas predvajanja.
Brezžične naušesne slušalke
Slušalki z osvetlitvijo
Starševski nadzor prek aplikacije
Omejitev glasnosti na < 85 dB
Od izletov do spremljanja vsebin na zaslonu ali delanja domače naloge – otroci bodo nad brezžičnimi naušesnimi slušalkami navdušeni! Eno 2-urno polnjenje zagotovi 28 ur avtonomije predvajanja. Hitro 15-minutno polnjenje omogoči dodatni 2 uri avtonomije predvajanja.
Slušalke so zasnovane posebej za zaščito ušes naših otrok in imajo 32 mm akustične enote z omejitvijo glasnosti na 85 dB. Starši lahko prek aplikacije Philips Headphones nastavijo najvišjo glasnost in omejijo čas predvajanja. Zato so lahko brez skrbi, medtem ko se otroci zabavajo.
Slušalke so na zunanji strani opremljene s ploščicami, ki svetijo in zagotavljajo še bolj zabaven slog. Izbirate lahko med štirimi različnimi možnostmi: rdečo, zeleno ali modro osvetlitvijo ali kombinacijo vseh treh. Za preklop med možnostmi enostavno pritiskajte na tipko na slušalkah.
3.4
od 5
8
Ocene
Zulu8
06/06/2022
Slovensko
Skvela volba pre dieta
Vyborne detske sluchadla, pri ktorych sa nemusim obavat poskodenia sluchu svojho dietata, kedze sa da regulovat ich hlasitost rodicom a maju maximalnu dosiahnutelnu hlasitost. Su lahucke, a detom sa nesmierne paci svietiaci efekt.
Prednosti
idealne pre dieta
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši
Datum uporabe 2022-02-06
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši
Datum uporabe 2022-02-06
dobromir007
11/04/2024
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
Dobre słuchawki dla dziecka
Bardzo fajne słuchawki dla dziecka. Przede wszystkim super ograniczenie głośności. Co by nie zrobić nie zagrają głośno więc słuch dziecka jest bezpieczny. Bardzo miękkie elementy przylegające do uszu. Sprawiają wrażenie, aż nazbyt delikatnych ale są stosunkowo wytrzymałe. Fajny dodatek stanowi podświetlenie z możliwością zmiany kolorów. Akumulator działa baaaaaaardzo długo. Polecam
Prednosti
Ograniczenie głośności, lekkie, akumulator długo trzyma
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Datum uporabe 2024-03-11
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Datum uporabe 2024-03-11
0ana0405
20/02/2024
România
Recomand
Sunt casti pe masura capului unui copil, se aude bine, bateria tine mult, volumul nu este foarte puternic.
Prednosti
Bateria tine mult, au mufa jack, volumul nu este foarte puternic, incarcare usb-c
Slabosti
Ar fi fost utila o husa pentru depozitare sau transport
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii
Datum uporabe 2023-01-20
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii
Datum uporabe 2023-01-20
Glasnost je omejena na < 85 dB, skladno s standardom EN 50332 za varno poslušanje.
Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.