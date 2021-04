Polni nizki toni

Uživajte v glasbi in klicih z zvokom visoke kakovosti. Ovalni cevni vstavki so opremljeni z ušesnimi pokrovčki v 3 velikostih za optimalno prilaganje in bogate nizke tone. Vakuumsko metalizirana ohišja odlikuje eleganten videz. Vgrajena mikrofon in upravljanje omogočata priročno prostoročno telefoniranje. Več o izdelku