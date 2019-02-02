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Izdelek ni več na voljo

Ušesne slušalke

SHE3205WT/00

5

| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Na voljo v

Bela
Bela
Modra
Modra
Črna
Črna

Bogati nizki toni, čist zvok

Slušalke SHE3205, ki so zasnovane za optimalno prileganje in udobje, so opremljene s 14,2 mm pogonskimi enotami in s kanalom za nizke tone, kar omogoča bogate nizke tone in čist zvok. Vgrajeni mikrofon omogoča enostavno preklapljanje med glasbo in klici. Izbirate lahko med 6 živahnimi barvami, da se bodo zagotovo ujemale z vašo uro Apple.

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Zasnovano za udobno prileganje geometriji ušesa

Bogati nizki toni, čist zvok

  • 14,2 mm pogonske enote/odprt hrbtni del

  • Ušesni čepek

14,2 mm zvočniške pogonske enote za bogate nizke tone in jasen zvok

14,2 mm zvočniške pogonske enote za bogate nizke tone in jasen zvok

Kakovostne 14,2 mm zvočniške pogonske enote z neodimovim magnetom zagotavlja bogate nizke tone in jasen zvok.

Z vgrajenim mikrofonom preklapljate med glasbo in telefonskimi klici

Z vgrajenim mikrofonom preklapljate med glasbo in telefonskimi klici

Z vgrajenim mikrofonom preprosto preklapljate med poslušanjem glasbe in sprejemanjem telefonskih klicev – popolnoma enostavno, da ste vedno povezani s tem, kar vam največ pomeni.

Zasnovano za udobno prileganje geometriji ušesa

Zasnova temelji na geometriji ušesa, zato vsem zagotavlja udobno nošenje in prileganje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

02/02/2019

Україна

Україна

Всё очень классно.

[Employee of philipsglobal] Подскажите, где я могу купить или заказать корпус для динамика. Роздавил его случайно, выкидывать не хочется.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE3205BL Навушники-вкладиші

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE3205BL Навушники-вкладиші

30/09/2018

Polska

Polska

Spełniają swoje zadanie.

14,2 mm przewodniki dają radę. Dobra jakość dźwięku na niskich i wysokich tonach. Dobra jakość wykonania, duży plus za zagiętą wtyczkę. Użytkowane z Philips VIBE GoGEAR i Nokia Lumia 735.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE3205BL Słuchawki douszne

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE3205BL Słuchawki douszne

31/12/2017

Polska

Polska

Idealnie

Czysty dźwięk. Dobrze trzymają się w uszach. Wystarczająco długi przewód. Lekkie.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE3205BK Słuchawki douszne

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE3205BK Słuchawki douszne

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