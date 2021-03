Bogati nizki toni, čist zvok

Slušalke SHE3205, ki so zasnovane za optimalno prileganje in udobje, so opremljene s 14,2 mm pogonskimi enotami in s kanalom za nizke tone, kar omogoča bogate nizke tone in čist zvok. Vgrajeni mikrofon omogoča enostavno preklapljanje med glasbo in klici. Izbirate lahko med 6 živahnimi barvami, da se bodo zagotovo ujemale z vašo uro Apple. Več o izdelku