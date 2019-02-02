Izdelek ni več na voljo
Bogati nizki toni, čist zvok
Slušalke SHE3205, ki so zasnovane za optimalno prileganje in udobje, so opremljene s 14,2 mm pogonskimi enotami in s kanalom za nizke tone, kar omogoča bogate nizke tone in čist zvok. Vgrajeni mikrofon omogoča enostavno preklapljanje med glasbo in klici. Izbirate lahko med 6 živahnimi barvami, da se bodo zagotovo ujemale z vašo uro Apple.
14,2 mm pogonske enote/odprt hrbtni del
Ušesni čepek
Kakovostne 14,2 mm zvočniške pogonske enote z neodimovim magnetom zagotavlja bogate nizke tone in jasen zvok.
Z vgrajenim mikrofonom preprosto preklapljate med poslušanjem glasbe in sprejemanjem telefonskih klicev – popolnoma enostavno, da ste vedno povezani s tem, kar vam največ pomeni.
Zasnova temelji na geometriji ušesa, zato vsem zagotavlja udobno nošenje in prileganje.
5.0
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Кирилл
02/02/2019
Україна
Всё очень классно.
[Employee of philipsglobal] Подскажите, где я могу купить или заказать корпус для динамика. Роздавил его случайно, выкидывать не хочется.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE3205BL Навушники-вкладиші
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE3205BL Навушники-вкладиші
MaciekMM
30/09/2018
Polska
Spełniają swoje zadanie.
14,2 mm przewodniki dają radę. Dobra jakość dźwięku na niskich i wysokich tonach. Dobra jakość wykonania, duży plus za zagiętą wtyczkę. Użytkowane z Philips VIBE GoGEAR i Nokia Lumia 735.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE3205BL Słuchawki douszne
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE3205BL Słuchawki douszne
Jacki
31/12/2017
Polska
Idealnie
Czysty dźwięk. Dobrze trzymają się w uszach. Wystarczająco długi przewód. Lekkie.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE3205BK Słuchawki douszne
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE3205BK Słuchawki douszne