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  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
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  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka

Izdelek ni več na voljo

Philips AventUdobna dvojna elektronska prsna črpalka

SCF334/02

4.4
| (9) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Več udobja, več mleka
Ko se počutite udobno in sproščeno, je pretok mleka udobnejši. Zato smo razvili našo najudobnejšo prsno črpalko doslej. Namestite se udobno, saj se vam ni treba sklanjati naprej, in dovolite, da mehka masažna blazinica nežno spodbuja pretok mleka.
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Znamka št 1 po priporočilu mam po vsem svetu1

Prsna črpalka z masažno blazinico

Več udobja, več mleka

  • Natural

  • Vključuje 2 x 125 ml stekleničko

Edinstvena zasnova za udobnejši položaj pri dojenju

Edinstvena zasnova za udobnejši položaj pri dojenju

Prsna črpalka ima edinstveno zasnovo, ki omogoča pretok mleka neposredno iz vaših prsi v stekleničko, tudi kadar sedite vzravnano. Tako lahko med črpanjem sedite udobneje, saj se vam ni treba sklanjati naprej, da bi vaše mleko steklo v stekleničko. Če udobno sedite in ste sproščeni, bo mleko med črpanjem lažje teklo.

Vsebuje način nežnega spodbujanja in tri nastavitve črpanja

Vsebuje način nežnega spodbujanja in tri nastavitve črpanja

Črpalka ob vklopu samodejno začne delovati v načinu nežnega spodbujanja za začetek pretoka mleka. Sami pa lahko izberete eno izmed 3 nastavitev črpanja mleka, ki bo za vas najudobnejša.

Mehka masažna blazinica toplega občutka

Mehka masažna blazinica toplega občutka

Naša masažna blazinica ima novo mehko žametno teksturo, ki poskrbi za topel občutek na koži in tako nežno spodbuja pretok mleka. Blazinica nežno posnema dojenčkovo sesanje in pomaga pri iztiskanju mleka.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.4

od 5

9

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

30/07/2020

Slovenija

Slovenija

Najboljši pripomoček za ekskluzivno pumpanje

Izdelek pripročam vsem mamicam katerim iz takšnih in drugačnih razlogov dojenčka nikakor ne uspe naravno dojiti. Za svojega otroka si tako mleko črpam že 6 mesecev in mu zagotavljam najboljše kar mu lahko ponudim. Črpalka je praktična, zelo tiha, enostavna za pranje in vzdrževanje. Je p predvsem zelo nežna in ne povzroča bolečga črpanja.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF334/02 Udobna dvojna elektronska prsna črpalka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF334/02 Udobna dvojna elektronska prsna črpalka

19/12/2017

Česká republika

Česká republika

Úžasné balení,úžasná funkčnost.

Nejdokonalejší odsávačka jakou jsem mohla mít. Před touto jsem měla podobnou od jiné značky, a nedá se srovnávat s Aventem. Nyní ji podědila kamarádka, a je také maximálně spokojená. Opravdu jedna z mála věcí, které není absolutně co vytknout. Moc doporučuji. ❤️

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF334/02 Pohodlná dvojitá elektrická odsávačka mateř. mléka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF334/02 Pohodlná dvojitá elektrická odsávačka mateř. mléka

16/12/2017

Česká republika

Česká republika

Skvělá odsávačka

Elektrická odsávačka, kterou má smysl si pořídit-usnadní vám kojení, ušetří vás zatvrdlin a bolesti prsou, které lze snadno a rychle odsát. Odsávačku mohu jen doporučit, použití je snadné, je hygienická, má nádherný design a je výkonná. Díky ní se mezi kojením i vyspíte!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF334/02 Pohodlná dvojitá elektrická odsávačka mateř. mléka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF334/02 Pohodlná dvojitá elektrická odsávačka mateř. mléka

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  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene po vsem svetu z 10.109 uporabniki blagovnih znamk in izdelkov za nego matere in otroka v letu 2023. 

  1. Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011

  2. Naključni nadzorovani preizkus za primerjavo načinov črpanja mleka po prezgodnjem porodu (Jones et al ADC 2001:85:F91).