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Izdelek ni več na voljo
Natural
Vključuje 2 x 125 ml stekleničko
Prsna črpalka ima edinstveno zasnovo, ki omogoča pretok mleka neposredno iz vaših prsi v stekleničko, tudi kadar sedite vzravnano. Tako lahko med črpanjem sedite udobneje, saj se vam ni treba sklanjati naprej, da bi vaše mleko steklo v stekleničko. Če udobno sedite in ste sproščeni, bo mleko med črpanjem lažje teklo.
Črpalka ob vklopu samodejno začne delovati v načinu nežnega spodbujanja za začetek pretoka mleka. Sami pa lahko izberete eno izmed 3 nastavitev črpanja mleka, ki bo za vas najudobnejša.
Naša masažna blazinica ima novo mehko žametno teksturo, ki poskrbi za topel občutek na koži in tako nežno spodbuja pretok mleka. Blazinica nežno posnema dojenčkovo sesanje in pomaga pri iztiskanju mleka.
4.4
od 5
9
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
irmababic
30/07/2020
Slovenija
Najboljši pripomoček za ekskluzivno pumpanje
Izdelek pripročam vsem mamicam katerim iz takšnih in drugačnih razlogov dojenčka nikakor ne uspe naravno dojiti. Za svojega otroka si tako mleko črpam že 6 mesecev in mu zagotavljam najboljše kar mu lahko ponudim. Črpalka je praktična, zelo tiha, enostavna za pranje in vzdrževanje. Je p predvsem zelo nežna in ne povzroča bolečga črpanja.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF334/02 Udobna dvojna elektronska prsna črpalka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF334/02 Udobna dvojna elektronska prsna črpalka
Ellinka95
19/12/2017
Česká republika
Úžasné balení,úžasná funkčnost.
Nejdokonalejší odsávačka jakou jsem mohla mít. Před touto jsem měla podobnou od jiné značky, a nedá se srovnávat s Aventem. Nyní ji podědila kamarádka, a je také maximálně spokojená. Opravdu jedna z mála věcí, které není absolutně co vytknout. Moc doporučuji. ❤️
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF334/02 Pohodlná dvojitá elektrická odsávačka mateř. mléka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF334/02 Pohodlná dvojitá elektrická odsávačka mateř. mléka
KlaricekV
16/12/2017
Česká republika
Skvělá odsávačka
Elektrická odsávačka, kterou má smysl si pořídit-usnadní vám kojení, ušetří vás zatvrdlin a bolesti prsou, které lze snadno a rychle odsát. Odsávačku mohu jen doporučit, použití je snadné, je hygienická, má nádherný design a je výkonná. Díky ní se mezi kojením i vyspíte!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF334/02 Pohodlná dvojitá elektrická odsávačka mateř. mléka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF334/02 Pohodlná dvojitá elektrická odsávačka mateř. mléka
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene po vsem svetu z 10.109 uporabniki blagovnih znamk in izdelkov za nego matere in otroka v letu 2023.
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011
Naključni nadzorovani preizkus za primerjavo načinov črpanja mleka po prezgodnjem porodu (Jones et al ADC 2001:85:F91).