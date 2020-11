Kompaktna in lahka zasnova, vključuje priročno potovalno torbo

Prsna črpalka je kompaktne zasnove, zato jo lahko enostavno držite in namestite na dojko. Majhno in lahko osnovno enoto lahko enostavno postavite na udobno razdaljo za popoln nadzor med črpanjem. Za priročnejše in udobnejše prenašanje in shranjevanje se cevka enostavno ovije okrog osnovne enote črpalke. Prsni črpalki je priložena priročna potovalna torba.