2 leti garancije
Shranjevanje
Sterilizirano
25 vrečk
Zapiranje z varno, neprepustno dvojno zadrgo za varno shranjevanje materinega mleka
Tesnilo proti poseganju označuje, da se sterilizirane vrečke pred prvo uporabo ni nihče dotaknil – za popolno higieno
Ojačani stranski šivi in dvoslojni material še dodatno zagotavljajo varno shranjevanje dragocenega materinega mleka v zamrzovalniku ali hladilniku
4.9
od 5
139
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ivana932
06/09/2023
Hrvatska
Odlično i praktično
Preporučujem proizvod. Mlijeko se lako pohranjuje, ne zauzima puno mjesta i praktično je za rukovanje.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF603/25 Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF603/25 Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka
Mali mis8
02/06/2023
Hrvatska
Del promocije
Odlican proizvod
Jako dobre i kvalitetne vrecice za izdojeno mlijeko,, preporucujem ih svim mamama!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF603/25 Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF603/25 Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka
Suzana1
29/05/2023
Hrvatska
Del promocije
Avent vrecice
Odlican proizvod, sve pohvale. Dizajn super, prakticne su.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF603/25 Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF603/25 Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene po vsem svetu z 10.109 uporabniki blagovnih znamk in izdelkov za nego matere in otroka v letu 2023.