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  • Vrhunska zaščita za materino mleko
  • Vrhunska zaščita za materino mleko
  • Vrhunska zaščita za materino mleko
  • Vrhunska zaščita za materino mleko
  • Vrhunska zaščita za materino mleko

Philips AventVrečke za shranjevanje materinega mleka

SCF603/25

4.9
| (139) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 99%
Vrhunska zaščita za materino mleko
Vrečke za shranjevanje materinega mleka Philips Avent omogočajo varno in zanesljivo shranjevanje dragocenega materinega mleka. Lahko jih hranite v hladilniku ali zamrzovalniku in predhodno sterilizirate za takojšnjo uporabo.
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Znamka št 1 po priporočilu mam po vsem svetu1

180 ml vrečke za shranjevanje materinega mleka

Vrhunska zaščita za materino mleko

  • Shranjevanje

  • Sterilizirano

  • 25 vrečk

Varno in neprepustno tesnilo z dvojno zadrgo

Varno in neprepustno tesnilo z dvojno zadrgo

Zapiranje z varno, neprepustno dvojno zadrgo za varno shranjevanje materinega mleka

Sterilizirana vrečka s tesnilom proti poseganju

Sterilizirana vrečka s tesnilom proti poseganju

Tesnilo proti poseganju označuje, da se sterilizirane vrečke pred prvo uporabo ni nihče dotaknil – za popolno higieno

Primerno za zamrzovalnik z ojačanimi šivi in dvoslojno vrečko

Primerno za zamrzovalnik z ojačanimi šivi in dvoslojno vrečko

Ojačani stranski šivi in dvoslojni material še dodatno zagotavljajo varno shranjevanje dragocenega materinega mleka v zamrzovalniku ali hladilniku

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

139

Ocene

99%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

06/09/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlično i praktično

Preporučujem proizvod. Mlijeko se lako pohranjuje, ne zauzima puno mjesta i praktično je za rukovanje.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF603/25 Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF603/25 Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka

02/06/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlican proizvod

Jako dobre i kvalitetne vrecice za izdojeno mlijeko,, preporucujem ih svim mamama!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF603/25 Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF603/25 Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka

29/05/2023

Hrvatska

Hrvatska

Avent vrecice

Odlican proizvod, sve pohvale. Dizajn super, prakticne su.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF603/25 Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF603/25 Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka

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