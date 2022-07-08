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Izdelek ni več na voljo
Natural
Vključuje 125 ml stekleničko
Prsna črpalka ima edinstveno zasnovo, ki omogoča pretok mleka neposredno iz vaših prsi v stekleničko, tudi kadar sedite vzravnano. Tako lahko med črpanjem sedite udobneje, saj se vam ni treba sklanjati naprej, da bi vaše mleko steklo v stekleničko. Če udobno sedite in ste sproščeni, bo mleko med črpanjem lažje teklo.
Črpalka ob vklopu samodejno začne delovati v načinu nežnega spodbujanja za začetek pretoka mleka. Sami pa lahko izberete eno izmed 3 nastavitev črpanja mleka, ki bo za vas najudobnejša.
Naša masažna blazinica ima novo mehko žametno teksturo, ki poskrbi za topel občutek na koži in tako nežno spodbuja pretok mleka. Blazinica nežno posnema dojenčkovo sesanje in pomaga pri iztiskanju mleka.
Nagrade
4.8
od 5
145
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Sara321
08/07/2022
Slovenija
Lahka za uporabo
Vse aventove flaške so primerne za aventovo črpalko. Lahka za uporabo. Ker je majhna jo lahko vzames s seboj kamorkoli.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF332/01 Udobna enojna elektronska prsna črpalka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF332/01 Udobna enojna elektronska prsna črpalka
Esabella
16/09/2018
Slovenija
Odlična električna črpalka, ki hitro, udobno in enostavno načrpa mkeko
Odlična in priročna črpalka. Imela sem navadno od Aventa, ni bila slaba ampak z električno črpalko lahko hitreje in enostavne nacrpam mleko. Všeč mi je da je tudi na batarije, kar je poročno za na pot. Črpalka je malce glasna, ampak na zvok se hitro navadiš. Je nežna in ima nastavitve za hitrost črpanja. Črpalka se enostavno čisti, priročna za na pot. Super je tudi za spodbujanje laktakcije.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF332/01 Udobna enojna elektronska prsna črpalka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF332/01 Udobna enojna elektronska prsna črpalka
Koper
19/12/2016
Slovenija
Enostavno najboljša črpalka
Prvic sem imala rocno prsno crpalko, sedaj drugic pa elektricno in seveda obe od Philips Avent in sem bila vec kot zadovoljna.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF332/01 Udobna enojna elektronska prsna črpalka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF332/01 Udobna enojna elektronska prsna črpalka
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene po vsem svetu z 10.109 uporabniki blagovnih znamk in izdelkov za nego matere in otroka v letu 2023.
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011