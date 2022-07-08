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  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
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  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka
  • Več udobja, več mleka

Izdelek ni več na voljo

Philips AventUdobna enojna elektronska prsna črpalka

SCF332/01

4.8
| (145) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%

1 nagrada

Več udobja, več mleka
Ko se počutite udobno in sproščeno, je pretok mleka udobnejši. Zato smo razvili našo najudobnejšo prsno črpalko doslej. Namestite se udobno, saj se vam ni treba sklanjati naprej, in dovolite, da mehka masažna blazinica nežno spodbuja pretok mleka.
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Znamka št 1 po priporočilu mam po vsem svetu1

Prsna črpalka z masažno blazinico

Več udobja, več mleka

  • Natural

  • Vključuje 125 ml stekleničko

Edinstvena zasnova za udobnejši položaj pri dojenju

Edinstvena zasnova za udobnejši položaj pri dojenju

Prsna črpalka ima edinstveno zasnovo, ki omogoča pretok mleka neposredno iz vaših prsi v stekleničko, tudi kadar sedite vzravnano. Tako lahko med črpanjem sedite udobneje, saj se vam ni treba sklanjati naprej, da bi vaše mleko steklo v stekleničko. Če udobno sedite in ste sproščeni, bo mleko med črpanjem lažje teklo.

Vsebuje način nežnega spodbujanja in tri nastavitve črpanja

Vsebuje način nežnega spodbujanja in tri nastavitve črpanja

Črpalka ob vklopu samodejno začne delovati v načinu nežnega spodbujanja za začetek pretoka mleka. Sami pa lahko izberete eno izmed 3 nastavitev črpanja mleka, ki bo za vas najudobnejša.

Mehka masažna blazinica toplega občutka

Mehka masažna blazinica toplega občutka

Naša masažna blazinica ima novo mehko žametno teksturo, ki poskrbi za topel občutek na koži in tako nežno spodbuja pretok mleka. Blazinica nežno posnema dojenčkovo sesanje in pomaga pri iztiskanju mleka.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-961264

Ocene

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4.8

od 5

145

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

08/07/2022

Slovenija

Slovenija

Lahka za uporabo

Vse aventove flaške so primerne za aventovo črpalko. Lahka za uporabo. Ker je majhna jo lahko vzames s seboj kamorkoli.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF332/01 Udobna enojna elektronska prsna črpalka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF332/01 Udobna enojna elektronska prsna črpalka

16/09/2018

Slovenija

Slovenija

Odlična električna črpalka, ki hitro, udobno in enostavno načrpa mkeko

Odlična in priročna črpalka. Imela sem navadno od Aventa, ni bila slaba ampak z električno črpalko lahko hitreje in enostavne nacrpam mleko. Všeč mi je da je tudi na batarije, kar je poročno za na pot. Črpalka je malce glasna, ampak na zvok se hitro navadiš. Je nežna in ima nastavitve za hitrost črpanja. Črpalka se enostavno čisti, priročna za na pot. Super je tudi za spodbujanje laktakcije.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF332/01 Udobna enojna elektronska prsna črpalka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF332/01 Udobna enojna elektronska prsna črpalka

19/12/2016

Slovenija

Slovenija

Enostavno najboljša črpalka

Prvic sem imala rocno prsno crpalko, sedaj drugic pa elektricno in seveda obe od Philips Avent in sem bila vec kot zadovoljna.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF332/01 Udobna enojna elektronska prsna črpalka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF332/01 Udobna enojna elektronska prsna črpalka

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