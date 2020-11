Kompaktna in lahka zasnova

Prsna črpalka je kompaktna, zato jo lahko enostavno namestite. Majhno in lahko ohišje omogoča udoben oprijem in popoln nadzor med iztiskanjem. Za lažje in udobnejše prenašanje in shranjevanje se cevka enostavno ovije okrog ohišja črpalke. Ko ste na poti, lahko črpalka deluje na baterije.