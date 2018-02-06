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Več udobja, več mleka na naraven način
Ko se počutite udobno in sproščeno, je pretok mleka udobnejši. Zato smo razvili našo najudobnejšo prsno črpalko doslej. Namestite se udobno, saj se vam ni treba sklanjati naprej, in dovolite, da mehka masažna blazinica nežno spodbuja pretok mleka.
Natural
Vključuje 125 ml stekleničko
Prsna črpalka ima edinstveno zasnovo, ki omogoča pretok mleka neposredno iz vaših prsi v stekleničko, tudi kadar sedite vzravnano. Tako lahko med črpanjem sedite udobneje, saj se vam ni treba sklanjati naprej, da bi vaše mleko steklo v stekleničko. Če udobno sedite in ste sproščeni, bo mleko med črpanjem lažje teklo.
Naša masažna blazinica ima novo mehko žametno teksturo, ki poskrbi za topel občutek na koži in tako nežno spodbuja pretok mleka. Blazinica nežno posnema dojenčkovo sesanje in pomaga pri iztiskanju mleka.
Široki cucelj v obliki dojke spodbuja naraven oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke, in omogoča enostavno kombinacijo dojenja in hranjenja s stekleničko.
4.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Gloglo
06/02/2018
Hrvatska
Za kratkoročno korištenje
Izdajalica funkcionira i jednostavna je, ali dijelovi nje vrlo brzo gube snagu i funkciju što postaje iritirajuće jer zamjenske djelove je skoro pa nemoguce nabaviti tj. Kupiti.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF330/11 Ručna pumpa za ugodno izdajanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF330/11 Ručna pumpa za ugodno izdajanje
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011