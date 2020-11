Zasnovano za posnemanje ritma sesanja dojenčka

Dojenčki med hranjenjem sledijo ritmu sesanja, požiranja in dihanja v razmerju 1 : 1 : 1. Prsno črpalko odlikuje posebna tehnologija ritmičnega valovanja, ki je zasnovana tako, da posnema dojenčkov vzorec sesanja in požiranja, hitrost in razmerje (1 : 1), posledično pa se pretok mleka ustvari hitro in učinkovito. Tako boste ob vsakem črpanju zagotovili naraven in udoben občutek.