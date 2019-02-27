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  • Sijoča in pomlajena koža
  • Sijoča in pomlajena koža
  • Sijoča in pomlajena koža

Izdelek ni več na voljo

Dodatna glava za VisaPure Advanced

SC6060/00

5
| (13) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Sijoča in pomlajena koža
Poživljajoča masažna glava je bila razvita v sodelovanju s strokovnjaki za japonske masažne tehnike. Prilagojeni program DualMotion izboljša krvni pretok in sprošča obrazne mišice za pomlajeno in sijočo kožo z zdravim sijajem.
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Spodbuja krvni pretok in sprošča mišice

Sijoča in pomlajena koža

  • Poživljajoča masaža

  • Inteligentna glava

Koža ima več kisika in hranil

Poživljajoča masažna glava s prilagojenim programom DualMotion izboljša krvni pretok, ki omogoča gladko kožo zdravega sijaja. Privoščite si prijeten in poživljajoč občutek na koži.

Doseže globlje plasti kože ter tako sprošča mišice

Doseže globlje plasti kože ter tako sprošča mišice

Poživljajoča masažna glava omogoča globoko masažo, ki doseže globlje plasti kože. S tem sprošča majhne obrazne mišice za sproščujoč in udoben občutek.

Kot bi vam kožo masiralo 750 konic prstov v minuti

Kot bi vam kožo masiralo 750 konic prstov v minuti

Prilagojeni program DualMotion omogoča poživljajočo in sproščujočo masažo. Razvit je bil v sodelovanju s strokovnjaki za japonske masažne tehnike, posnema pa priznani petrisažno in tapotementno masažno tehniko. Zmore to, kar roke ne. Ob uporabi glave elegantne in funkcionalne zasnove s petimi kroglicami se počutite, kot bi vam kožo masiralo 750 konic prstov v minuti. Program poživljajoče masaže traja 3 minute, obrazno masažo pa si lahko privoščite večkrat tedensko.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

13

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Jemná čisticí hlavice

Hlavici je snadné "přicvaknout" na tělo kartáčku. Je jemná a vždy dobře proschne do dalšího použití (i při sušení štětinami nahoru). Jsem s hlavicí spokojená.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť

09/08/2020

România

România

de ce nu se mai gasesc?

acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

07/05/2019

România

România

Acest produs este indispensabil pentru orice femeie

Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

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