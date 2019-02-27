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Izdelek ni več na voljo
Poživljajoča masaža
Inteligentna glava
Poživljajoča masažna glava s prilagojenim programom DualMotion izboljša krvni pretok, ki omogoča gladko kožo zdravega sijaja. Privoščite si prijeten in poživljajoč občutek na koži.
Poživljajoča masažna glava omogoča globoko masažo, ki doseže globlje plasti kože. S tem sprošča majhne obrazne mišice za sproščujoč in udoben občutek.
Prilagojeni program DualMotion omogoča poživljajočo in sproščujočo masažo. Razvit je bil v sodelovanju s strokovnjaki za japonske masažne tehnike, posnema pa priznani petrisažno in tapotementno masažno tehniko. Zmore to, kar roke ne. Ob uporabi glave elegantne in funkcionalne zasnove s petimi kroglicami se počutite, kot bi vam kožo masiralo 750 konic prstov v minuti. Program poživljajoče masaže traja 3 minute, obrazno masažo pa si lahko privoščite večkrat tedensko.
5.0
od 5
13
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Luse
27/02/2019
Česká republika
Jemná čisticí hlavice
Hlavici je snadné "přicvaknout" na tělo kartáčku. Je jemná a vždy dobře proschne do dalšího použití (i při sušení štětinami nahoru). Jsem s hlavicí spokojená.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť
ali1980
09/08/2020
România
de ce nu se mai gasesc?
acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
DeliaC
07/05/2019
România
Acest produs este indispensabil pentru orice femeie
Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală