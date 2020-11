Kot bi vam kožo masiralo 750 konic prstov v minuti

Prilagojeni program DualMotion omogoča poživljajočo in sproščujočo masažo. Razvit je bil v sodelovanju s strokovnjaki za japonske masažne tehnike, posnema pa priznani petrisažno in tapotementno masažno tehniko. Zmore to, kar roke ne. Ob uporabi glave elegantne in funkcionalne zasnove s petimi kroglicami se počutite, kot bi vam kožo masiralo 750 konic prstov v minuti. Program poživljajoče masaže traja 3 minute, obrazno masažo pa si lahko privoščite večkrat tedensko.