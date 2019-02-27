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Izdelek ni več na voljo
Sveže oči
Inteligentna glava
Glava za sveže oči je izdelana iz posebnega hladnega materiala z vrhunsko keramično prevleko. Zagotavlja takojšnje rezultate, saj v nekaj sekundah ohladi kožo pod očmi in osveži utrujene oči.
Glava za sveže oči iz gladkega materiala in nežni program tehnologije DualMotion zagotavlja nežno masažo, ki upošteva tanko in občutljivo kožo okoli oči.
Prilagojeni program DualMotion za sveže oči na sekundo odda 120 nanovibracij za nežno, udobno in poživljajočo masažo okoli oči. Zasnovan je posebej za tanko in občutljivo kožo okoli oči. Program za sveže oči je dolg samo 30 sekund, zato ga lahko enostavno vključite v dnevno jutranjo rutino.
5.0
od 5
13
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Luse
27/02/2019
Česká republika
Jemná čisticí hlavice
Hlavici je snadné "přicvaknout" na tělo kartáčku. Je jemná a vždy dobře proschne do dalšího použití (i při sušení štětinami nahoru). Jsem s hlavicí spokojená.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť
ali1980
09/08/2020
România
de ce nu se mai gasesc?
acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
DeliaC
07/05/2019
România
Acest produs este indispensabil pentru orice femeie
Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală