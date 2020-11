Zaobljena zasnova in posebna prevleka za odlično drsenje

Glava za sveže oči je zaobljene zasnove in omogoča nežno masiranje okoli oči. Posebna prevleka pripomore k odličnemu drsenju po koži in upošteva nežno kožo. Preizkusilo jo je več kot 300 žensk v Evropi in Aziji.