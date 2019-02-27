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Izdelek ni več na voljo

Dodatna glava za VisaPure Advanced

SC6040/00

5
| (13) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Osveži utrujene oči
Glava za sveže oči zjutraj osveži utrujene oči. Vrhunski hladni material in prilagojeni program DualMotion zagotavljata nežno in udobno masažo. Po 30-sekundni osvežitvi boste pripravljeni na nov dan.
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Osvežite utrujene oči

Osveži utrujene oči

  • Sveže oči

  • Inteligentna glava

Jutranja osvežitev utrujenih oči

Glava za sveže oči je izdelana iz posebnega hladnega materiala z vrhunsko keramično prevleko. Zagotavlja takojšnje rezultate, saj v nekaj sekundah ohladi kožo pod očmi in osveži utrujene oči.

Nežno do tanke in občutljive kože okoli oči

Glava za sveže oči iz gladkega materiala in nežni program tehnologije DualMotion zagotavlja nežno masažo, ki upošteva tanko in občutljivo kožo okoli oči.

Program za nežno masažo s 120 nanovibracijami na sekundo

Program za nežno masažo s 120 nanovibracijami na sekundo

Prilagojeni program DualMotion za sveže oči na sekundo odda 120 nanovibracij za nežno, udobno in poživljajočo masažo okoli oči. Zasnovan je posebej za tanko in občutljivo kožo okoli oči. Program za sveže oči je dolg samo 30 sekund, zato ga lahko enostavno vključite v dnevno jutranjo rutino.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

13

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Jemná čisticí hlavice

Hlavici je snadné "přicvaknout" na tělo kartáčku. Je jemná a vždy dobře proschne do dalšího použití (i při sušení štětinami nahoru). Jsem s hlavicí spokojená.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť

09/08/2020

România

România

de ce nu se mai gasesc?

acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

07/05/2019

România

România

Acest produs este indispensabil pentru orice femeie

Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

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