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Shaver series 7000 Električni brivnik za mokro in suho britje
Izdelek ni več na voljo
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S7960/17
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Data Act Document
Uporabniški priročnik
Nastavljivi oblikovalnik brade RQ111
Napajalnik
ShaversTelo krtače
Nastavljivi glavnik za brado, 1–5 mm
Držalo brivne glave
Shaver S9000 PrestigeNosilec
Shaver 7000Nosilec
ShaverNatančni prirezovalnik
Napajalnik HQ8505
ShaversŠčetka za čiščenje
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