2 leti garancije
Okence za pripravo jedi
Tehnologija RapidAir Plus
16 funkcij priprave hrane v eni napravi
Prihranek časa in energije
Patentirana tehnologija RapidAir Plus z edinstveno zvezdasto obliko skrbi za kroženje vročega zraka skozi in okoli živil ter tako zagotavlja enakomerno toplotno obdelavo sredice in skorjice za slastne doma pripravljene obroke v 30 % krajšem času*
Konec ugibanja. Hrano lahko opazujete, medtem ko se pripravlja, dokler ni popolnoma nared. Za pripravo hrane v velikem stilu.
83 % naših uporabnikov meni, da so piščančja bedra, pripravljena v Airfryerju Philips serije 3000, boljšega okusa kot piščančja bedra iz pečice.******
4.9
od 5
7
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Martinka_k
16/02/2025
Česká republika
Super fritéza
Líbí se mi intuitivní ovládání a praktické přednastavené programy, které zjednodušují přípravu pokrmů. Skvělým doplňkem je mobilní aplikace s množstvím receptů a funkcí upozornění na promíchání jídla. Oceňuji také snadnou údržbu – odnímatelné části lze bez problémů mýt v myčce. A průhledné okénko? Perfektní detail, díky kterému mám vždy přehled o tom, jak se jídlo uvnitř připravuje, aniž bych musel fritézu otevírat.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
Katy Č.
16/02/2025
Česká republika
Fritéza s pěkným designem
Fritéza se je opravdu ozdobou mé kuchyně. Z počátku jsem se bála ovládání, ale vše je tak intuitivní, dotykový displej je příjemný a v kombinaci s aplikací HomeID je vše tak snadné. Najdu tam recepty včetně postupu, jak na to. To je přesně pro mě, šetří mi čas a nervy. Úplně první jsem zkoušela připravit řízky, měla jsem je hotové za 12 minut, byly šťavnaté a křupavé. Za mě skvělá volba, jak dětem dopřát jejich oblíbená jídla zdravěji. Koš se čísti snadno, jednoduše se opláchne pod vodou. Tento výrobek se jeví jako kvalitně zpracovaný, jsem moc spokojená.
Prednosti
Pěkný design, kvalitní provedení, aplikace s recepty
Slabosti
Zatím nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
call_me_luciii
15/02/2025
Česká republika
Perfektní jídla
Philips 3000 Series je spolehlivý pomocník do kuchyně. Už téměř nepoužívám nic jiného k vaření. Své oblíbené jídla si nyní můžu udělat ve zdravější verzi a musím říct, že třeba lepší hranolky jsem nejedla. Maso je šťavnaté, sladké výborné... Navíc technologie RapidAir Plus zajišťuje rychlé a rovnoměrné propečení. Fritéza má zabudované sklo, přes které se můžete dívat, jak se jídlo vevnitř krásně propéká bez nutnosti ji otevřít. Oceňuji košík, které bezvadně odděluje tuk. V aplikaci HomeID najdete opravdu spoustu skvělých receptů. Velikost je tak akorát, má objem 4,2 l a díky tomu, že se dají části fritézy oddělit, tak se i snadno čistí a lze ty části vložit do myčky. Já mohu tuto horkovzdušnou fritézu jedině doporučit.
Prednosti
Kvalitní, rovnoměrně se v něm jídlo propéká, designový, má sledovací okénko, má odnímatelné části, které lze vložit do myčky, několik programů, praktický košík
Slabosti
zabírá dost místa
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
V primerjavi z doma pripravljenim ocvrtim krompirčkom v običajnem cvrtniku.
V primerjavi z Airfryerji Philips s tehnologijo RapidAir.
Piščančje bedro: do 40 % manj maščobe kot pri surovem mesu.
Št. receptov se lahko razlikuje glede na državo.
Odstotki na osnovi internih laboratorijskih meritev z Airfryerji Philips; priprava enih piščančjih prs (nastavitev cvrtnika na vroč zrak na 160 °C, brez predhodnega segrevanja) ali fileja lososa (nastavitev cvrtnika na 200 °C, brez predhodnega segrevanja) v primerjavi s pečico razreda A. Točni odstotki se lahko razlikujejo glede na izdelek.
Test podjetja MetrixLab s 30 obstoječimi uporabniki Airfryerjev Philips serije 3000, julij 2024.