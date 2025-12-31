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HD9925/01
1 dodatek za peko
7 silikonskih modelčkov za mafine
Dodatek za peko. S kompletom za peko L za Airfryer Philips lahko pripravljate vse svoje najljubše pečene jedi. Prostornina 1,3 l je odlična za pripravo kolačkov, rjavčkov, tortic in drugih jedi. Dober tek!
Mafine ali kolačke lahko enostavno odstranite iz modelčkov za mafine za Airfryer zaradi upogljivega materiala. Nabrani robovi dajejo še lepši videz mafinov. Izdelani so iz silikona brez vonja in modelčke za mafine za Airfryer lahko vedno znova in znova uporabljate.
Z recepti v aplikaciji Philips HomeID naših profesionalnih kuharjev in milijonov uporabnikov boste vedno dobili navdih in razširili kuharski repertoar. Bolj ko uporabljate aplikacijo HomeID, bolj prilagojena priporočila dobite.*
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