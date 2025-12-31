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  • Komplet za peko L
  • Komplet za peko L
  • Komplet za peko L
  • Komplet za peko L
  • Komplet za peko L
  • Komplet za peko L
  • Komplet za peko L
  • Komplet za peko L
  • Komplet za peko L
  • Komplet za peko L
  • Komplet za peko L
  • Komplet za peko L

Dodatek za AirfryerKomplet za peko L

HD9925/01

Komplet za peko L
Komplet za peko L je popoln dodatek, s katerim boste povečali vsestransko uporabo kompaktnega Airfryerja. Pripravljajte slastno lazanjo, enolončnice, karije, juhe, kolače, mafine in še veliko več.
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Kompatibilni izdelki
Serija 4000

Serija 4000
Dvonivojski Airfryer

NA462/80

Serija 4000

Serija 4000
Dvonivojski Airfryer

NA462/70

Serija 1000

Serija 1000
Airfryer z dvojno košaro

NA150/00

Airfryer serije 5000

Airfryer serije 5000
Pametni Airfryer L

HD9255/30

Dodatki za enostavno peko

Komplet za peko L

  • 1 dodatek za peko

  • 7 silikonskih modelčkov za mafine

Dodatek za peko

Dodatek za peko

Dodatek za peko. S kompletom za peko L za Airfryer Philips lahko pripravljate vse svoje najljubše pečene jedi. Prostornina 1,3 l je odlična za pripravo kolačkov, rjavčkov, tortic in drugih jedi. Dober tek!

7 silikonskih modelčkov za mafine za pripravo različnih pečenih jedi

7 silikonskih modelčkov za mafine za pripravo različnih pečenih jedi

Mafine ali kolačke lahko enostavno odstranite iz modelčkov za mafine za Airfryer zaradi upogljivega materiala. Nabrani robovi dajejo še lepši videz mafinov. Izdelani so iz silikona brez vonja in modelčke za mafine za Airfryer lahko vedno znova in znova uporabljate.

Dnevni navdih za nove recepte

Dnevni navdih za nove recepte

Z recepti v aplikaciji Philips HomeID naših profesionalnih kuharjev in milijonov uporabnikov boste vedno dobili navdih in razširili kuharski repertoar. Bolj ko uporabljate aplikacijo HomeID, bolj prilagojena priporočila dobite.*

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