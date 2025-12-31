7 silikonskih modelčkov za mafine za pripravo različnih pečenih jedi

Mafine ali kolačke lahko enostavno odstranite iz modelčkov za mafine za Airfryer zaradi upogljivega materiala. Nabrani robovi dajejo še lepši videz mafinov. Izdelani so iz silikona brez vonja in modelčke za mafine za Airfryer lahko vedno znova in znova uporabljate.