Vrhunsko oblikovanje pričeske ter dlačic na obrazu, glavi in telesu

Ta popoln komplet za oblikovanje je sestavljen tako, da v popolnosti dopolnjuje vašo rutino oblikovanja. Trpežni prirezovalnik je izdelan tako, da zagotavlja natančno in močno rezanje dlačic na obrazu, glavi in telesu, medtem ko sta rezilo OneBlade in njegova edinstvena tehnologija odlična za oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin na obrazu.