CP0363
Glavnik za brado za aparat OneBlade
Glavnik je namenjen aparatu OneBlade za prirezovanje in oblikovanje brade natanko tako, kot si želite. Zagotavlja natančno takšen videz, kot ste si ga zamislili.
QP2724/23
MG9540/15
MG9552/15
MG9553/15
QP1324/30
QP2620/20
QP2724/20
QP2834/20
QP2834/23
MG9720/90
Siva
Dolžina dlačic: 2 mm
Občasno je treba izdelek prenoviti, kar pa še nikoli ni bilo tako lahko kot s Philipsovimi nadomestnimi deli, ki jih lahko zamenja stranka sama. Vse to z zajamčeno Philipsovo kakovostjo.