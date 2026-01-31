IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Posnetek z enim izdelkom
  • Posnetek z enim izdelkom

OneBladeGlavnik za brado 1 mm

CP0362

Glavnik za brado za aparat OneBlade

Glavnik je namenjen aparatu OneBlade za prirezovanje in oblikovanje brade natanko tako, kot si želite. Zagotavlja natančno takšen videz, kot ste si ga zamislili.

Poglej vse prednosti
Kompatibilni izdelki
OneBlade 360

OneBlade 360
Obraz

QP2724/23

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Serija 9000

MG9540/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Serija 9000

MG9552/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Serija 9000

MG9553/15

OneBlade 1st Shave

OneBlade 1st Shave
1st Shave

QP1324/30

OneBlade

OneBlade
Obraz

QP1424/20

OneBlade

OneBlade
Obraz in telo

QP2620/20

OneBlade

OneBlade
Obraz

QP2724/20

OneBlade 360

OneBlade 360
Obraz in telo

QP2834/20

OneBlade 360

OneBlade 360
Obraz in telo

QP2834/23

Spodaj preverite za združljivost

Glavnik za brado za aparat OneBlade

  • Siva

  • Dolžina dlačic: 1 mm

Enostavna prenovitev izdelka z originalnimi Philipsovimi deli

Občasno je treba izdelek prenoviti, kar pa še nikoli ni bilo tako lahko kot s Philipsovimi nadomestnimi deli, ki jih lahko zamenja stranka sama. Vse to z zajamčeno Philipsovo kakovostjo.

Tehnične specifikacije

Obrnite se na Philips

Z veseljem vam bomo pomagali

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki