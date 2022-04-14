Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
Vse serije
Multigroom series 7000 18 v 1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu
Izdelek ni več na voljo
Podpora
MG7785/20
Pojdi v trgovino
Registrirajte svoj produkt
Registrirajte izdelek v 90 dneh od dneva nakupa in pridobite podaljšano garancijo (morda veljajo pogoji).
Kratka navodila za začetek uporabe
Data Act Document
Beardtrimmer& MultigroomGlavnik za brado, 5 mm
MultigroomGlavnik za dlačice po telesu, 5 mm
Glavnik za brado, 2 mm
MultigroomGlavnik za brado 1 mm
Prirezovalnik za dlačice po telesu
MultigroomNastavljivi glavnik za brado
Multigroom series 5000& 7000Mrežica
Multigroom/All-in-One-TrimmerNatančni prirezovalnik brade
MultigroomGlavnik, 9 mm
Multigroom Glavnik, 12 mm
MultigroomGlavnik za dlačice po telesu, 3 mm
MultigroomGlavnik, 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomPrirezovalnik za nosne in ušes. dlačice
MultigroomGlavnik, 4 mm
Multigroom series 7000Prirezovalnik las
Multigroom series 7000Levi glavnik za postopno krajšanje las
Multigroom series 7000Levi glavnik za postopno krajšanje
Rezilo
Beardtrimmer series 5000Natančni prirezovalnik
Hairclipper series 7000& 9000Trda torbica
Napajalnik HQ8505
ShaversŠčetka za čiščenje
Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.
Poiščite servisni center
Poiščite servisne centre v svoji bližini za popravila, diagnostiko in originalne dele
Garancija
Garancijska določila za naše izdelke
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali