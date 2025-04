Osebno prilagojeno vodenje z aplikacijo Philips Sonicare

Aplikacija Philips Sonicare temelji na umetni inteligenci in deluje povsem usklajeno s ščetko. Med umivanjem zob vam lahko nudi sprotna navodila glede pritiska, gibanja, površine, trajanja in pogostosti umivanja. Ogledate si lahko dnevna, tedenska, mesečna in letna poročila o napredku. Na voljo so vam osebno prilagojena priporočila in koraki za boljše umivanje zob. Ob tem samodejna sinhronizacija skrbi za posodobljenost podatkov o ščetkanju v aplikaciji, tudi ko je med ščetkanjem nimate ob sebi.