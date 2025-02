Odstrani do 20-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka*

Vsak čisti na svoj način, zato smo to glavo ščetke zasnovali s poševnimi ščetinami, ki poskrbijo za odstranjevanje zobnih oblog, ne glede na vašo tehniko. Naša glava ščetke All-in-One poskrbi za vrhunsko čiščenje in odstrani do 20-krat več zobnih oblog kot ročna ščetka, tudi na težje dosegljivih predelih.