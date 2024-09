Ena glava ščetke za popolno nego

Vrhunska glava ščetke A3 vse v enem je izdelana ob upoštevanju potreb pacientov, ki lahko z njo dosežejo do 20-krat učinkovitejše odstranjevanje zobnih oblog*, do 15-krat bolj zdrave dlesni** in odstranijo do 100 % več madežev. Priložena je tudi naša najnežnejša in najmehkejša glava ščetke S2 Sensitive, ki klinično dokazano z nežnim čiščenje odstrani 10-krat več zobnih oblog na težko dostopnih mestih*. Glava ščetke G3 Premium Gum Care zagotovi do 7-krat bolj zdrave dlesni v samo 2 tednih****.