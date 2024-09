Nežno čiščenje in beljenje za občutljive zobe in dlesni

Zobna ščetka Philips Sonicare 6500 zagotavlja nežno ščetkanje tudi občutljivih zob in dlesni. Z novo glavo ščetke S2 Sensitive, ki ima najmehkejše ščetine v seriji Sonicare, je edinstveno zasnovana za nežno čiščenje, ki odstrani do 10-krat več zobnih oblog na težko dostopnih mestih.** Poleg tega je z glavo ščetke W2 Optimal White preprosto ohranjati svetle zobe med profesionalnimi posegi za beljenje zob in hkrati odstraniti do 7-krat več zobnih oblog kot z ročno zobno ščetko.