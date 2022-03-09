Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
Električne zobne ščetke
Vse serije
UV Sanitizer Ultravijolični čistilnik
Podpora
HX6907/01
HX6160D
Pojdi v trgovino
Prijavite se ali ustvarite račun
V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.
Uporabniški priročnik
Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.
Poiščite servisni center
Poiščite servisne centre v svoji bližini za popravila, diagnostiko in originalne dele
Garancija
Garancijska določila za naše izdelke
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali