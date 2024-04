Vgrajen senzor pritiska ščiti zobe in dlesni

Vgrajeni senzor pritiska samodejno zaznava, koliko ščetko pritiskate, vas opozori in za zaščito vaših dlesni samodejno zmanjša vibriranje ščetke. Zobna ščetka vas s piskanjem opozori, da morate manj pritiskati na ščetko. Sedem od desetih oseb meni, da so se s to funkcijo naučile bolje umivati zobe.