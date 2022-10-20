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  • Čudovita pričeska, popolna nega
  • Čudovita pričeska, popolna nega
  • Čudovita pričeska, popolna nega
  • Čudovita pričeska, popolna nega
  • Čudovita pričeska, popolna nega
  • Čudovita pričeska, popolna nega
  • Čudovita pričeska, popolna nega
  • Čudovita pričeska, popolna nega
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  • Čudovita pričeska, popolna nega
  • Čudovita pričeska, popolna nega
  • Čudovita pričeska, popolna nega
  • Čudovita pričeska, popolna nega
  • Čudovita pričeska, popolna nega
  • Čudovita pričeska, popolna nega
  • Čudovita pričeska, popolna nega

Izdelek ni več na voljo

Ravnalnik las

HP8361/00

4.9
| (149) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 99%
Čudovita pričeska, popolna nega
Vrhunska nega las. Napredna tehnologija s keratinom omogoča, da med oblikovanjem razkrijete in zaščitite naravni lesk las.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Ravnalnik las ProCare s keratinom

Čudovita pričeska, popolna nega

  • Izjemno široki keramični plošči

  • Natančno upravljanje, 230 °C

  • Ionsko oblikovanje

  • Vibracijski plošči

Nežni vibracijski plošči za optimalno nego las

Nežni vibracijski plošči za optimalno nego las

Nežne in prijetne vibracije enakomerno porazdelijo lase po ploščah, kar omogoča nego vsakega posameznega lasa.

Nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico za okrepljen sijaj las. Rezultat so gladki lasje z živahnim sijajem.

Hitro segrevanje in pripravljenost za uporabo v 30 sekundah

Hitro segrevanje in pripravljenost za uporabo v 30 sekundah

Ravnalnik las se hitro segreje in je pripravljen za uporabo v 30 sekundah.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

149

Ocene

99%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
1

20/10/2022

Polska

Polska

Super

Stara prostownica się spaliła, dlatego potrzebowałam kupić coś na szybko, a ta wpadła pierwsza mi w oczy. Szybko się nagrzewa, jest możliwość regulowania temperatury a w zestawie dołączone było etui odporne na ciepło.

Ta ocena je bila podana za Prestige HP8361/00 Prostownica

Ta ocena je bila podana za Prestige HP8361/00 Prostownica

28/09/2022

Polska

Polska

Doskonała prostownica

Mam tę prostownicę od roku 2010. Używam minimum 2 razy w tygodniu. Nigdy się nie zepsuła. Jedynie odpadła ta pokrywa, gdzie jest napis PHILIPS, ale po tylu latach nie ma się co dziwić, tym bardziej że wiele razy mi upadła. Wibracje działają dalej pomimo tych upadków. Teraz te pokrywę można zakładać na prostownice, tyle że po jakimś czasie znów odpada - pewnie jakiś zaczep pękł.

Ta ocena je bila podana za Prestige HP8361/00 Prostownica

Ta ocena je bila podana za Prestige HP8361/00 Prostownica

19/01/2022

Polska

Polska

Funkcje jonizacji jak i keratyny rewelacja

Prostownica jest boska, wlosy na prawde jak po keratynie, mam bardzo puszace sie wlosy, po jednym juz prostowaniu pasma wlosow rewelka jest, wibrujace plytki rozniez robia robote, wlosy proste, lejace sie, o taki efekt mi chodzilo, bardzo polecam.

Prednosti

Szybkosc prostowania

Slabosti

Nie ma wad

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Prestige HP8361/00 Prostownica

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Prestige HP8361/00 Prostownica

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 