2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Izjemno široki keramični plošči
Natančno upravljanje, 230 °C
Ionsko oblikovanje
Vibracijski plošči
Nežne in prijetne vibracije enakomerno porazdelijo lase po ploščah, kar omogoča nego vsakega posameznega lasa.
Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico za okrepljen sijaj las. Rezultat so gladki lasje z živahnim sijajem.
Ravnalnik las se hitro segreje in je pripravljen za uporabo v 30 sekundah.
4.9
od 5
149
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ninnusia
20/10/2022
Polska
Super
Stara prostownica się spaliła, dlatego potrzebowałam kupić coś na szybko, a ta wpadła pierwsza mi w oczy. Szybko się nagrzewa, jest możliwość regulowania temperatury a w zestawie dołączone było etui odporne na ciepło.
Ta ocena je bila podana za Prestige HP8361/00 Prostownica
Ta ocena je bila podana za Prestige HP8361/00 Prostownica
kasia1140
28/09/2022
Polska
Doskonała prostownica
Mam tę prostownicę od roku 2010. Używam minimum 2 razy w tygodniu. Nigdy się nie zepsuła. Jedynie odpadła ta pokrywa, gdzie jest napis PHILIPS, ale po tylu latach nie ma się co dziwić, tym bardziej że wiele razy mi upadła. Wibracje działają dalej pomimo tych upadków. Teraz te pokrywę można zakładać na prostownice, tyle że po jakimś czasie znów odpada - pewnie jakiś zaczep pękł.
Ta ocena je bila podana za Prestige HP8361/00 Prostownica
Ta ocena je bila podana za Prestige HP8361/00 Prostownica
Kasiunia Kasia
19/01/2022
Polska
Funkcje jonizacji jak i keratyny rewelacja
Prostownica jest boska, wlosy na prawde jak po keratynie, mam bardzo puszace sie wlosy, po jednym juz prostowaniu pasma wlosow rewelka jest, wibrujace plytki rozniez robia robote, wlosy proste, lejace sie, o taki efekt mi chodzilo, bardzo polecam.
Prednosti
Szybkosc prostowania
Slabosti
Nie ma wad
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Prestige HP8361/00 Prostownica
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Prestige HP8361/00 Prostownica
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)