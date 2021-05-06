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  • Hitrejše likanje
  • Hitrejše likanje

Izdelek ni več na voljo

Sistemski likalnik

HI5916/20

3
| (8) Ocene

1 nagrada

Hitrejše likanje
Sistemski likalnik omogoča, da bo likanje hitrejše zaradi izredno učinkovitega neprekinjenega izpusta pare in priročnejše zaradi 1,1-litrske snemljive posode za vodo.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Z dodatno paro

Hitrejše likanje

  • Največ 5 barov tlaka

  • Snemljiva 1,1-litrska posoda za vodo

  • Dodaten 180-gramski izpust pare

Snemljiva 1,1-litrska posoda za vodo

Snemljiva 1,1-litrska posoda za vodo

Zbiralnik za vodo lahko odstranite in enostavno napolnite z vodo iz pipe. Velika odprtina omogoča hitro polnjenje. 1,1-litrska prostornina zbiralnika za vodo omogoča do 2 uri neprekinjenega likanja brez polnjenja.

Posoda za vodni kamen je priložena – brez kartuš in dodatnih stroškov

Posoda za vodni kamen je priložena – brez kartuš in dodatnih stroškov

Naš vgrajeni sistem za odstranjevanje vodnega kamna Smart Calc Clean vas opozori, ko je čas za odstranjevanje vodnega kamna. Vključuje posodo za preprosto odstranjevanje vodnega kamna. To je stroškovno učinkovita rešitev, saj ne potrebujete kartuš.

Učinkovit izpust pare za izjemno glajenje gub

Učinkovit izpust pare za izjemno glajenje gub

Močan in neprekinjen izpust pare je z lahkoto kos tudi najdebelejšim tkaninam. Dodatni izpust pare lahko usmerite natanko tja, kjer ga potrebujete, in tako enostavno odstranite tudi najtrdovratnejše gube. Dodaten izpust pare je odličen za navpično likanje s paro za osvežitev oblek in zaves.

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.0

od 5

8

Ocene

4
3
2

06/05/2021

България

България

Preverjen kupec

Надмина очакванията ми!

В сравнение със стария ми парогенератор е: 1. Много по - тих /позволява ми спокойно да слушам сутрешните новини, докато гладя/ 2.Готов за гладене с пара за около минута. 3.Гладенето на лен е по-лесно. 3.Автоматично изключване

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HI5916/20 Ютия с парогенератор

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HI5916/20 Ютия с парогенератор

18/02/2021

България

България

Preverjen kupec

Много добър помощник в къщи.

Много добре се гладят дрехите и изглеждат прекрасно след това.

Prednosti

Много по-добре от ютия.

Slabosti

Не намирам такива.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HI5916/20 Ютия с парогенератор

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HI5916/20 Ютия с парогенератор

19/06/2020

България

България

Коментар

Продукта отговаря на изискванията ми лек удобен и много добре глади

Prednosti

Бързо загрява не е нужно непрекъснато пълнене ютията се пързаля леко

Slabosti

Не съм забелязала

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HI5916/20 Ютия с парогенератор

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HI5916/20 Ютия с парогенератор

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