2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
HI5916/20
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Največ 5 barov tlaka
Snemljiva 1,1-litrska posoda za vodo
Dodaten 180-gramski izpust pare
Zbiralnik za vodo lahko odstranite in enostavno napolnite z vodo iz pipe. Velika odprtina omogoča hitro polnjenje. 1,1-litrska prostornina zbiralnika za vodo omogoča do 2 uri neprekinjenega likanja brez polnjenja.
Naš vgrajeni sistem za odstranjevanje vodnega kamna Smart Calc Clean vas opozori, ko je čas za odstranjevanje vodnega kamna. Vključuje posodo za preprosto odstranjevanje vodnega kamna. To je stroškovno učinkovita rešitev, saj ne potrebujete kartuš.
Močan in neprekinjen izpust pare je z lahkoto kos tudi najdebelejšim tkaninam. Dodatni izpust pare lahko usmerite natanko tja, kjer ga potrebujete, in tako enostavno odstranite tudi najtrdovratnejše gube. Dodaten izpust pare je odličen za navpično likanje s paro za osvežitev oblek in zaves.
Nagrade
3.0
od 5
8
Ocene
Лаенек
06/05/2021
България
Preverjen kupec
Надмина очакванията ми!
В сравнение със стария ми парогенератор е: 1. Много по - тих /позволява ми спокойно да слушам сутрешните новини, докато гладя/ 2.Готов за гладене с пара за около минута. 3.Гладенето на лен е по-лесно. 3.Автоматично изключване
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HI5916/20 Ютия с парогенератор
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HI5916/20 Ютия с парогенератор
СТАРШИ
18/02/2021
България
Preverjen kupec
Много добър помощник в къщи.
Много добре се гладят дрехите и изглеждат прекрасно след това.
Prednosti
Много по-добре от ютия.
Slabosti
Не намирам такива.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HI5916/20 Ютия с парогенератор
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HI5916/20 Ютия с парогенератор
Гладачка
19/06/2020
България
Коментар
Продукта отговаря на изискванията ми лек удобен и много добре глади
Prednosti
Бързо загрява не е нужно непрекъснато пълнене ютията се пързаля леко
Slabosti
Не съм забелязала
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HI5916/20 Ютия с парогенератор
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HI5916/20 Ютия с парогенератор