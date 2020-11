Uživajte v kremni plasti po svojem okusu s pritiskom na gumb

S pritiskom na gumb uživajte v slastni kremi in odkrijte širok spekter okusov. Nadzorujete pretok kave in tlak kuhanja, kar omogoča različno teksturo in gostoto pene z eno samo potezo. Zavrtite levo za bogat in gost sloj pene espressa intenzivnega in polnega okusa ali desno za blago, lahkotnejšo klasično kavo z manj pene.