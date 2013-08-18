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Popolno, vroče, čisto.
Samo espresso kavni aparat Saeco Exprelia EVO z novim vrčkom za mleko s tehnologijo H2 in popolnoma prilagodljivim postopkom mletja in priprave zagotavlja vrhunsko pripravo napitka z mlekom
Za pripravo 7 vrst kave
Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka
Nerjavno jeklo
5-stopenjski nastavljiv mlinček
Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.
Ko je družba Saeco pred 30 leti razvila prvo kuhalno enoto, je želela zagotoviti predvsem učinkovitost in enostavno uporabo. Ta tehnologija še danes velja za navdušujočo in pomembno. Čiščenje je še vedno zelo enostavno – kuhalno enoto odstranite in nekaj sekund spirajte pod tekočo vodo, nato pa jo enostavno ponovno namestite.
Aparat kavna zrna vedno zmelje popolnoma fino. Za različne kavne mešanice potrebujete različno stopnjo mletja, da zagotovite popoln okus. Zato lahko pri tem aparatu izbirate med osmimi nastavitvami mletja – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za lahko kavo
4.7
od 5
26
Ocene
92%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
thomho
18/08/2013
Česká republika
nechápu, jak jsme mohli tak dlouho být bez kávovaru :-)
dvěma slovy - vynikající mašinka. Nemá cenu nic více dodávat.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Exprelia Evo HD8857/09 Automatický kávovar
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Exprelia Evo HD8857/09 Automatický kávovar
RobertJ
08/12/2016
Polska
Bardzo łatwa obsługa i super kawy
Użytkujemy ekspres od prawie roku. Robił (miesiąc naprawy i jest jak nowy, usterki zdarzają się najlepszym produktom ) i teraz również robi super kawy. Ogólnie naprawdę bardzo dobry produkt. Duży wybór kaw i możliwość ich indywidualnych ustawień.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09
Rafał87
17/11/2016
Polska
Produkt doskonały
Produkt łatwy w obsłudze niemal intuicyjny. Nie wymaga wielkiego zaangażowania odnośnie konserwacji. Pyszna i aromatyczna kawa, możliwość korzystania z programów automatycznych lub parzenia kawy samodzielnie. Produkt doskonały, gdyby umiał sprzątać to byłby idealny :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09