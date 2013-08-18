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  • Standard Product Photo Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Main in-use photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Main in-use photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine

Izdelek ni več na voljo

Saeco Exprelia EvoPopolnoma samodejni espresso kavni aparat

HD8857/09

4.7

| (26) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 92%

Popolno, vroče, čisto.

Samo espresso kavni aparat Saeco Exprelia EVO z novim vrčkom za mleko s tehnologijo H2 in popolnoma prilagodljivim postopkom mletja in priprave zagotavlja vrhunsko pripravo napitka z mlekom

Poglej vse prednosti

Vrhunsko spenjeno mleko

Popolno, vroče, čisto.

  • Za pripravo 7 vrst kave

  • Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka

  • Nerjavno jeklo

  • 5-stopenjski nastavljiv mlinček

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.

Popolnoma snemljivo kuhalno enoto lahko hitro očistite

Popolnoma snemljivo kuhalno enoto lahko hitro očistite

Ko je družba Saeco pred 30 leti razvila prvo kuhalno enoto, je želela zagotoviti predvsem učinkovitost in enostavno uporabo. Ta tehnologija še danes velja za navdušujočo in pomembno. Čiščenje je še vedno zelo enostavno – kuhalno enoto odstranite in nekaj sekund spirajte pod tekočo vodo, nato pa jo enostavno ponovno namestite.

Intenzivnost kave nastavite z 8 nastavitvami mlinčka

Intenzivnost kave nastavite z 8 nastavitvami mlinčka

Aparat kavna zrna vedno zmelje popolnoma fino. Za različne kavne mešanice potrebujete različno stopnjo mletja, da zagotovite popoln okus. Zato lahko pri tem aparatu izbirate med osmimi nastavitvami mletja – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za lahko kavo

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Ocene

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4.7

od 5

26

Ocene

92%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

nechápu, jak jsme mohli tak dlouho být bez kávovaru :-)

dvěma slovy - vynikající mašinka. Nemá cenu nic více dodávat.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Exprelia Evo HD8857/09 Automatický kávovar

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Exprelia Evo HD8857/09 Automatický kávovar

08/12/2016

Polska

Polska

Bardzo łatwa obsługa i super kawy

Użytkujemy ekspres od prawie roku. Robił (miesiąc naprawy i jest jak nowy, usterki zdarzają się najlepszym produktom ) i teraz również robi super kawy. Ogólnie naprawdę bardzo dobry produkt. Duży wybór kaw i możliwość ich indywidualnych ustawień.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09

17/11/2016

Polska

Polska

Produkt doskonały

Produkt łatwy w obsłudze niemal intuicyjny. Nie wymaga wielkiego zaangażowania odnośnie konserwacji. Pyszna i aromatyczna kawa, możliwość korzystania z programów automatycznych lub parzenia kawy samodzielnie. Produkt doskonały, gdyby umiał sprzątać to byłby idealny :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09

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