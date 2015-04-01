Uživajte v odlični kavi s samodejnim spiranjem in vodenim odstranjevanjem vodnega kamna

Espresso kavni aparat je zasnovan tako, da ob vklopu ali izklopu kavni tok samodejno očisti z vodo, kar zagotavlja okusno in svežo kavo z vsako skodelico. Življenjsko dobo espresso kavnega aparata pa podaljšate z rednim odstranjevanjem vodnega kamna, na katerega vas aparat po potrebi opozori sam. Skozi postopek vas vodijo sporočila na zaslonu, ki sporočajo, kaj morate narediti in kdaj.