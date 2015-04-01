HD8847/09
Odličen espresso in okusna filtrirana kava
Želite pripraviti jutranjo kavo ali raje močnejši espresso? Z edinstveno funkcijo CoffeeSwitch lahko enostavno preklapljate med espressom in, če vam je ljubše, filtrirano kavo, ki ju pripravite s svežimi kavnimi zrni.Več o izdelku
Naši mlinčki so iz stoodstotne keramike: izjemno trdni in natančni. Za najmanj 20.000 skodelic sveže, aromatične kave.
Uživajte v široki paleti napitkov za vsako priložnost. S popolnoma samodejnim espresso kavnim aparatom boste lahko vsakič v trenutku in brez posebnih priprav uživali v popolno pripravljenem espressu ali drugi pijači na osnovi kave ali mleka.
Nastavljiv dulec naših espresso kavnih aparatov je primeren za vse skodelice in preprečuje škropljenje ali hlajenje kave med nalivanjem v skodelico. Zato je espresso vedno postrežen pri idealni temperaturi, aparat pa vedno čist.
Končno lahko s popolnoma samodejnim espresso kavnim aparatom pripravite okusno filtrirano kavo. Premaknite vzvod in uživajte v jutranji kavi ali močnem espressu. Z edinstveno funkcijo CoffeeSwitch lahko izberete idealno vrsto kave iz sveže zmletih kavnih zrn za vsako priložnost ali razpoloženje.
Samodejni aparat ponuja obilico možnosti, s katerimi bo napitek pripravljen natančno po vašem okusu. Enostavno prilagodite dolžino, moč in temperaturo napitka ter shranite nastavitve. Raziskujte, preizkušajte in odkrivajte nove okuse.
Posode za zrna, vodo in ostanke kave visoke zmogljivosti in izjemno kompaktne zasnove zagotavljajo več prostora in daljšo uporabo brez polnjenja. Inteligentni samodejni aparat z velikimi posodami za vodo, zrna in ostanke zagotavlja priročno uporabo, vrhunsko učinkovitost ter vrhunske rezultate.
Enostavno pripravite izjemno kremast cappuccino idealne temperature. V vrček nalijte mleko, ga priključite na aparat in izberite želeni napitek. V nekaj sekundah lahko brez škropljenja pripravite cappuccino ali spenjeno mleko idealne temperature.
Intuitivni zaslon prikazuje vse pomembne informacije za enostavno upravljajte aparata in najboljše rezultate. Ikone jasno prikazujejo različne možnosti prilagajanja in pomembne informacije glede vzdrževanja.
Vsaka pripravljena skodelica kave bo prekrita s svilnato mlečno plastjo, ki jo bodo brbončice navdušeno sprejele. Vrček za mleko dvakrat speni mleko in nato brez pljuskov nalije kremasto plast pri ravno pravšnji temperaturi v skodelico. Vrček lahko tudi priročno shranite v hladilniku in je zelo higieničen.
Včasih se raje odločimo za slastno kavo polnega okusa brez kofeina. Z možnostjo za kavni prašek lahko kadarkoli pripravite brezkofeinsko kavo.
Kuhalna enota je srce vsakega popolnoma samodejnega kavnega aparata, zato jo je treba redno čistiti. Ker je kuhalna enota snemljiva, jo lahko temeljito očistite že s spiranjem pod tekočo vodo.
Espresso kavni aparat je zasnovan tako, da ob vklopu ali izklopu kavni tok samodejno očisti z vodo, kar zagotavlja okusno in svežo kavo z vsako skodelico. Življenjsko dobo espresso kavnega aparata pa podaljšate z rednim odstranjevanjem vodnega kamna, na katerega vas aparat po potrebi opozori sam. Skozi postopek vas vodijo sporočila na zaslonu, ki sporočajo, kaj morate narediti in kdaj.
