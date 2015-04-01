Iskalni pojmi

    4000 Series Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

    HD8847/09

    Želite pripraviti jutranjo kavo ali raje močnejši espresso? Z edinstveno funkcijo CoffeeSwitch lahko enostavno preklapljate med espressom in, če vam je ljubše, filtrirano kavo, ki ju pripravite s svežimi kavnimi zrni.

    Ta izdelek žal ni več na voljo

    4000 Series Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

    Vedno iz svežih zrn

    • Šest napitkov
    • Vgrajen vrček za mleko
    • Črna
    20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

    Naši mlinčki so iz stoodstotne keramike: izjemno trdni in natančni. Za najmanj 20.000 skodelic sveže, aromatične kave.

    Vsak trenutek si lahko privoščite katerega koli od šestih napitkov, vključno s kapučinom

    Uživajte v široki paleti napitkov za vsako priložnost. S popolnoma samodejnim espresso kavnim aparatom boste lahko vsakič v trenutku in brez posebnih priprav uživali v popolno pripravljenem espressu ali drugi pijači na osnovi kave ali mleka.

    Dulec za kavo se prilega vsem skodelicam

    Nastavljiv dulec naših espresso kavnih aparatov je primeren za vse skodelice in preprečuje škropljenje ali hlajenje kave med nalivanjem v skodelico. Zato je espresso vedno postrežen pri idealni temperaturi, aparat pa vedno čist.

    Okusna filtrirana kava iz svežih kavnih zrn s funkcijo CoffeeSwitch

    Končno lahko s popolnoma samodejnim espresso kavnim aparatom pripravite okusno filtrirano kavo. Premaknite vzvod in uživajte v jutranji kavi ali močnem espressu. Z edinstveno funkcijo CoffeeSwitch lahko izberete idealno vrsto kave iz sveže zmletih kavnih zrn za vsako priložnost ali razpoloženje.

    Prilagodite količino, 5 nastavitev moči arome in 5 nastavitev mlinčka

    Samodejni aparat ponuja obilico možnosti, s katerimi bo napitek pripravljen natančno po vašem okusu. Enostavno prilagodite dolžino, moč in temperaturo napitka ter shranite nastavitve. Raziskujte, preizkušajte in odkrivajte nove okuse.

    Izjemna zmogljivost v majhni zasnovi

    Posode za zrna, vodo in ostanke kave visoke zmogljivosti in izjemno kompaktne zasnove zagotavljajo več prostora in daljšo uporabo brez polnjenja. Inteligentni samodejni aparat z velikimi posodami za vodo, zrna in ostanke zagotavlja priročno uporabo, vrhunsko učinkovitost ter vrhunske rezultate.

    Cappuccino s pritiskom na gumb z vgrajenim vrčkom za mleko

    Enostavno pripravite izjemno kremast cappuccino idealne temperature. V vrček nalijte mleko, ga priključite na aparat in izberite želeni napitek. V nekaj sekundah lahko brez škropljenja pripravite cappuccino ali spenjeno mleko idealne temperature.

    Aparat enostavno upravljajte z intuitivnim zaslonom

    Intuitivni zaslon prikazuje vse pomembne informacije za enostavno upravljajte aparata in najboljše rezultate. Ikone jasno prikazujejo različne možnosti prilagajanja in pomembne informacije glede vzdrževanja.

    Penilnik z vrčkom za žametno mlečno peno

    Vsaka pripravljena skodelica kave bo prekrita s svilnato mlečno plastjo, ki jo bodo brbončice navdušeno sprejele. Vrček za mleko dvakrat speni mleko in nato brez pljuskov nalije kremasto plast pri ravno pravšnji temperaturi v skodelico. Vrček lahko tudi priročno shranite v hladilniku in je zelo higieničen.

    Možnost za kavni prašek za enako okusno brezkofeinsko kavo

    Včasih se raje odločimo za slastno kavo polnega okusa brez kofeina. Z možnostjo za kavni prašek lahko kadarkoli pripravite brezkofeinsko kavo.

    Popolnoma snemljiva kuhalna enota omogoča enostavno čiščenje

    Kuhalna enota je srce vsakega popolnoma samodejnega kavnega aparata, zato jo je treba redno čistiti. Ker je kuhalna enota snemljiva, jo lahko temeljito očistite že s spiranjem pod tekočo vodo.

    Uživajte v odlični kavi s samodejnim spiranjem in vodenim odstranjevanjem vodnega kamna

    Espresso kavni aparat je zasnovan tako, da ob vklopu ali izklopu kavni tok samodejno očisti z vodo, kar zagotavlja okusno in svežo kavo z vsako skodelico. Življenjsko dobo espresso kavnega aparata pa podaljšate z rednim odstranjevanjem vodnega kamna, na katerega vas aparat po potrebi opozori sam. Skozi postopek vas vodijo sporočila na zaslonu, ki sporočajo, kaj morate narediti in kdaj.

    Tehnične specifikacije

    • Prilagoditev

      Nastavitve moči arome
      5
      Nastavitve mlinčka
      5
      Dolžina kave in mleka
      Nastavljivo
      Nastavitev arome pri predkuhanju
      Ne
      Uporabniški profili
      1
      Nastavitve temperature
      3

    • Različni

      Napitki
      • Espresso
      • Podaljšani espresso
      • Vroča voda
      • Spenjeno mleko
      • Cappuccino
      • Kava
      Možnost za mleto kavo
      Da
      Dvojna skodelica
      Da
      Dvojna skodelica mleka
      Ne
      Zamenjava kave
      Da

    • Druge funkcije

      Snemljiva kuhalna enota
      Da
      Samodejno spiranje, vodeno ods. kamna
      Da
      Glavni gumb za vklop/izklop
      Da
      Grelnik za hitro segrevanje
      Da

    • Tehnične specifikacije

      Dimenzije izdelka
      215 x 330 x 429  cm
      Napetost
      230  V
      Dolžina kabla
      > 100  cm
      Frekvenca
      50  Hz
      Prostornina vrčka za mleko
      0,5  l
      Prostornina posode za ostanke kave
      15  servings
      Prostornina posode za vodo
      1,8  l
      Prostornina za kavna zrna
      250  g
      Teža izdelka
      7.2  kg
      Posoda za ostanke
      Dostop s sprednje strani
      Posoda za vodo
      Dostop z zgornje strani
      Največja višina skodelice
      152  mm
      Združljivost filtra
      Brita Intenza
      Barva in površina
      Črna

    • Splošne specifikacije

      Mlečni sistem
      Vgrajen vrček za mleko
      Uporabniški vmesnik
      Osnovni zaslon

