Popolnoma snemljivo kuhalno enoto lahko hitro očistite

Ko je družba Saeco pred 30 leti razvila prvo kuhalno enoto, je želela zagotoviti predvsem učinkovitost in enostavno uporabo. Ta tehnologija še danes velja za navdušujočo in pomembno. Čiščenje je še vedno zelo enostavno – kuhalno enoto odstranite in nekaj sekund spirajte pod tekočo vodo, nato pa jo enostavno ponovno namestite.