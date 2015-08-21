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  • Vsak trenutek si zasluži svoj kavni okus
  • Vsak trenutek si zasluži svoj kavni okus
  • Vsak trenutek si zasluži svoj kavni okus
  • Vsak trenutek si zasluži svoj kavni okus
  • Vsak trenutek si zasluži svoj kavni okus
  • Vsak trenutek si zasluži svoj kavni okus
  • Vsak trenutek si zasluži svoj kavni okus
  • Vsak trenutek si zasluži svoj kavni okus
  • Vsak trenutek si zasluži svoj kavni okus
  • Vsak trenutek si zasluži svoj kavni okus
  • Vsak trenutek si zasluži svoj kavni okus
  • Vsak trenutek si zasluži svoj kavni okus
  • Vsak trenutek si zasluži svoj kavni okus
  • Vsak trenutek si zasluži svoj kavni okus
  • Vsak trenutek si zasluži svoj kavni okus
  • Vsak trenutek si zasluži svoj kavni okus
  • Vsak trenutek si zasluži svoj kavni okus
  • Vsak trenutek si zasluži svoj kavni okus
  • Vsak trenutek si zasluži svoj kavni okus
  • Vsak trenutek si zasluži svoj kavni okus
  • Vsak trenutek si zasluži svoj kavni okus
  • Vsak trenutek si zasluži svoj kavni okus

Izdelek ni več na voljo

Saeco MoltioOdlični samodejni espresso kavni aparat

HD8768/09

4.7

| (9) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 89%

Vsak trenutek si zasluži svoj kavni okus

Edinstveni in vrhunski espresso kavni aparat Moltio vam omogoča popolno prilagoditev okusa. Preklopnik med zrni zagotavlja, da lahko vedno povsem enostavno pripravite pravo kavo glede na razpoloženje ali trenutek dneva

Poglej vse prednosti

Zrna lahko zamenjate z enim klikom

Vsak trenutek si zasluži svoj kavni okus

  • Za pripravo 7 vrst kave

  • Samodejni penilnik mleka

  • Črna

  • 5-stopenjski nastavljiv mlinček

Intenzivnost kave nastavite s 5 nastavitvami mlinčka

Intenzivnost kave nastavite s 5 nastavitvami mlinčka

Aparat kavna zrna vedno zmelje popolnoma fino. Za različne kavne mešanice potrebujete različno stopnjo mletja, da zagotovite popoln okus. Zato lahko pri tem aparatu izbirate med petimi nastavitvami mletja – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za lahko kavo.

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.

Popolnoma snemljivo kuhalno enoto lahko hitro očistite

Popolnoma snemljivo kuhalno enoto lahko hitro očistite

Ko je družba Saeco pred 30 leti razvila prvo kuhalno enoto, je želela zagotoviti predvsem učinkovitost in enostavno uporabo. Ta tehnologija še danes velja za navdušujočo in pomembno. Čiščenje je še vedno zelo enostavno – kuhalno enoto odstranite in nekaj sekund spirajte pod tekočo vodo, nato pa jo enostavno ponovno namestite.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

9

Ocene

89%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

21/08/2015

Slovenija

Slovenija

Ta izdelek ima odlične lastnosti

Kavni avtomat je odličen in kava iz aparata je izvrstna. Pena iz mleka je takšna, kakršne še nikjer nisem izkusil, tudi v gostilnah ne. IZVRSTNO

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Moltio HD8768/09 Odlični samodejni espresso kavni aparat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Moltio HD8768/09 Odlični samodejni espresso kavni aparat

17/11/2016

Polska

Polska

Dobry sprzęt dla rozpoczynających przygodę z ekspresami.

Dobry sprzęt w dobrej cenie.Świetny młynek i łatwa obsługa.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

15/11/2016

Polska

Polska

Rewelacyjny ekspres do domowego użytku

Jeśli patrzycie dużo kawy i macie twardą wodę koniecznie urzywajcie wody filtrowanej + dodotkowo jeszcze dobrze stosować filtr do ekspresu saeco. Ekspres jest bardzo wrażliwy na kamień i przy intensywnym urzytkowaniu często "prosi" o odkamienianie.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

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