2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Vsak trenutek si zasluži svoj kavni okus
Edinstveni in vrhunski espresso kavni aparat Moltio vam omogoča popolno prilagoditev okusa. Preklopnik med zrni zagotavlja, da lahko vedno povsem enostavno pripravite pravo kavo glede na razpoloženje ali trenutek dneva
Za pripravo 7 vrst kave
Samodejni penilnik mleka
Črna
5-stopenjski nastavljiv mlinček
Aparat kavna zrna vedno zmelje popolnoma fino. Za različne kavne mešanice potrebujete različno stopnjo mletja, da zagotovite popoln okus. Zato lahko pri tem aparatu izbirate med petimi nastavitvami mletja – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za lahko kavo.
Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.
Ko je družba Saeco pred 30 leti razvila prvo kuhalno enoto, je želela zagotoviti predvsem učinkovitost in enostavno uporabo. Ta tehnologija še danes velja za navdušujočo in pomembno. Čiščenje je še vedno zelo enostavno – kuhalno enoto odstranite in nekaj sekund spirajte pod tekočo vodo, nato pa jo enostavno ponovno namestite.
4.7
od 5
9
Ocene
89%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mitmat
21/08/2015
Slovenija
Ta izdelek ima odlične lastnosti
Kavni avtomat je odličen in kava iz aparata je izvrstna. Pena iz mleka je takšna, kakršne še nikjer nisem izkusil, tudi v gostilnah ne. IZVRSTNO
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Moltio HD8768/09 Odlični samodejni espresso kavni aparat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Moltio HD8768/09 Odlični samodejni espresso kavni aparat
trebor66
17/11/2016
Polska
Dobry sprzęt dla rozpoczynających przygodę z ekspresami.
Dobry sprzęt w dobrej cenie.Świetny młynek i łatwa obsługa.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy
Aleksandras7
15/11/2016
Polska
Rewelacyjny ekspres do domowego użytku
Jeśli patrzycie dużo kawy i macie twardą wodę koniecznie urzywajcie wody filtrowanej + dodotkowo jeszcze dobrze stosować filtr do ekspresu saeco. Ekspres jest bardzo wrażliwy na kamień i przy intensywnym urzytkowaniu często "prosi" o odkamienianie.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy