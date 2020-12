Snemljiva kuhalna enota omogoča enostavno čiščenje

Inovativna kuhalna enota aparata Saeco predstavlja osrčje espresso kavnega aparata in zagotavlja samodejno delovanje. Do kuhalne enote lahko glede na model enostavno dostopate s sprednje ali bočne strani. Lahko jo tudi enostavno odstranite za priročno spiranje pod tekočo vodo in tako zagotovite najboljšo higieno.