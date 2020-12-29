2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Najvišji tlak 6,7 bara
Do 470 g dodaten izpust pare
Posoda za vodo prostornine 1,8 l
Snemljiva posoda za vodo
Snemljiva posoda za vodo omogoča enostavno dolivanje kadar koli, brez izklopa aparata. Velika odprtina za polnjenje omogoča, da lahko posodo za vodo enostavno napolnite z vodo iz pipe. Ima prostornino 1,8 l, tako da lahko likalnik neprekinjeno uporabljate do 2 uri brez dolivanja vode v posodo.
Način ECO omogoča varčevanje z energijo ob enako učinkovitem likanju. Način ECO uporablja manjšo količino pare, a še vedno dovolj za likanje vseh oblačil.
S tehnologijo OptimalTEMP ne boste več izgubljali časa s spreminjanjem nastavitve temperature, čakanjem, da se temperatura prilagodi, in predhodnim razvrščanjem oblačil. Likajte tkanine od jeansa do svile, zajamčeno brez prežganja, zaradi popolne kombinacije temperature in neprekinjenega učinkovitega izpusta pare.
Nagrade
4.9
od 5
91
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
gmlakar
29/12/2020
Slovenija
odlično
Enostavna uporaba, ni posebnega vzrževanja, hitra priprava,...
Prednosti
enostaven
Slabosti
cena
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite GC9622/20 Parna postaja
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite GC9622/20 Parna postaja
neza
02/04/2018
Slovenija
odlične lastnosti
Sam likalnik je lahek, hiter in enostaven za uporabo. Edina slabost je, da je zanj težko dobiti pravo likalno desko (velikost in skupna teža).
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite GC9630/20 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite GC9630/20 Parna postaja
Ivab81
16/12/2019
Hrvatska
Preverjen kupec
Parna postaja
Obožavam svoju novu peglu, skratila mi je vrijeme koje potrošim na peglanje. S obzirom da peglam sve osim ručnika i čarapa, te imam dva sportaša i malu bebu to mi jako puno znači. Sve preporuke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite GC9620/20 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite GC9620/20 Parna postaja