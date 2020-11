Lahek in udoben za uporabo

Vaš sistemski likalnik ima idealno težo: je izjemno lahek in udoben za uporabo. Z lahkoto drsi po oblačilih, takoj zgladi najtrdovratnejše gube in zmanjša obremenitev zapestja. Z njim bo tudi navpično likanje enostavno in učinkovito. Sedaj lahko brez truda in učinkovito zravnate gube na obešenih občutljivih oblačilih, kot so svilene srajce, obleke in jakne, ter tudi na oblačilih, ki jih je težko likati, in imajo naborke, okraske, gumbe in podobne dodatke.