Pametni sistem za odstranjevanje vodnega kamna z zvočnim in svetlobnim opomnikom

Pametni sistem za odstranjevanje vodnega kamna je vgrajena funkcija za odstranjevanje vodnega kamna in čiščenje, ki ščiti sistemski likalnik. Zvočni in svetlobni opomnik sistemskega likalnika vas po približno 10 urah likanja opomni, da morate odstraniti vodni kamen. Posoda za odstranjevanje vodnega kamna omogoča priročno izvajanje postopka, saj lahko nanjo naslonite likalnik in vam ga ni treba držati. Po čiščenju je umazana voda zbrana v posodi, sistemski likalnik pa je ponovno pripravljen na uporabo.