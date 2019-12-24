2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Najvišji tlak črpalke 6,5 bara
Do 390-gramski izpust pare
SoftGrip
Snemljiv 1,8-litrski zbiralnik za vodo
Zbiralnik za vodo lahko odstranite in enostavno napolnite z vodo iz pipe. Velika odprtina omogoča hitro polnjenje. 1,8-litrska prostornina zbiralnika za vodo omogoča do 2 uri neprekinjenega likanja brez polnjenja.
Vodo iz zbiralnika za vodo v likalnik pošilja visokotlačna črpalka. Veliko vode pri zelo veliki hitrosti potuje v parno komoro, kar zagotavlja zelo močan, neprekinjen izpust pare iz likalne plošče, pri čemer ne pride do kondenzacije vode.
Več pare omogoča hitrejše likanje. Edinstvena tehnologija sistemskega likalnika Philips oddaja močan izpust pare za enostavnejše, boljše in hitrejše likanje.
Nagrade
4.6
od 5
27
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Nor3cx
24/12/2019
Slovenija
Ta izdelek ima odlične lastnosti
dobra likalna postaja je tiha in ima močno paro z njo smo vsi zadovljolni
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja
Zoja
23/08/2017
Slovenija
Odličen
Lahek,dober izpust pare,enotna temperatura za vse tkanine
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja
sara12
02/08/2017
Slovenija
ta izdelek ima odlične lastnosti
[Employee of philipsglobal] Hitro in enostavno likanje,močan izpust pare. Ni potrebno nastavljati temperature,saj je za vse tkanine enaka,skratka perfect.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja
do 40 % manjša poraba energije na osnovi standarda IEC 603311 v načinu ECO v primerjavi z načinom TURBO