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  • Učinkovita neprekinjena para za izjemno hitro likanje
  • Učinkovita neprekinjena para za izjemno hitro likanje
  • Učinkovita neprekinjena para za izjemno hitro likanje
  • Učinkovita neprekinjena para za izjemno hitro likanje
  • Učinkovita neprekinjena para za izjemno hitro likanje
  • Učinkovita neprekinjena para za izjemno hitro likanje
  • Učinkovita neprekinjena para za izjemno hitro likanje
  • Učinkovita neprekinjena para za izjemno hitro likanje
  • Učinkovita neprekinjena para za izjemno hitro likanje
  • Učinkovita neprekinjena para za izjemno hitro likanje
  • Učinkovita neprekinjena para za izjemno hitro likanje
  • Učinkovita neprekinjena para za izjemno hitro likanje
  • Učinkovita neprekinjena para za izjemno hitro likanje
  • Učinkovita neprekinjena para za izjemno hitro likanje
  • Učinkovita neprekinjena para za izjemno hitro likanje
  • Učinkovita neprekinjena para za izjemno hitro likanje
  • Učinkovita neprekinjena para za izjemno hitro likanje

Izdelek ni več na voljo

PerfectCare PerformerParna postaja

GC8731/20

4.6
| (27) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 88%

1 nagrada

Učinkovita neprekinjena para za izjemno hitro likanje
Parni sistemski likalnik Philips PerfectCare Performer zagotavlja enostavno in učinkovito likanje brez zažganih oblačil. Učinkovita neprekinjena para prodre globoko v oblačila za enostavno glajenje gub.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Tiha tehnologija in 1,8-litrski snemljiv zbiralnik za vodo

Učinkovita neprekinjena para za izjemno hitro likanje

  • Najvišji tlak črpalke 6,5 bara

  • Do 390-gramski izpust pare

  • SoftGrip

  • Snemljiv 1,8-litrski zbiralnik za vodo

1,8-litrski snemljiv zbiralnik za vodo, do 2 uri likanja

1,8-litrski snemljiv zbiralnik za vodo, do 2 uri likanja

Zbiralnik za vodo lahko odstranite in enostavno napolnite z vodo iz pipe. Velika odprtina omogoča hitro polnjenje. 1,8-litrska prostornina zbiralnika za vodo omogoča do 2 uri neprekinjenega likanja brez polnjenja.

Kompakten parni mehanizem ProVelocity: ves čas neprekinjena para

Vodo iz zbiralnika za vodo v likalnik pošilja visokotlačna črpalka. Veliko vode pri zelo veliki hitrosti potuje v parno komoro, kar zagotavlja zelo močan, neprekinjen izpust pare iz likalne plošče, pri čemer ne pride do kondenzacije vode.

Neprekinjen odvod pare do 120 g/min

Neprekinjen odvod pare do 120 g/min

Več pare omogoča hitrejše likanje. Edinstvena tehnologija sistemskega likalnika Philips oddaja močan izpust pare za enostavnejše, boljše in hitrejše likanje.

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

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4.6

od 5

27

Ocene

88%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

24/12/2019

Slovenija

Slovenija

Ta izdelek ima odlične lastnosti

dobra likalna postaja je tiha in ima močno paro z njo smo vsi zadovljolni

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

23/08/2017

Slovenija

Slovenija

Odličen

Lahek,dober izpust pare,enotna temperatura za vse tkanine

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

02/08/2017

Slovenija

Slovenija

ta izdelek ima odlične lastnosti

[Employee of philipsglobal] Hitro in enostavno likanje,močan izpust pare. Ni potrebno nastavljati temperature,saj je za vse tkanine enaka,skratka perfect.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

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  1. do 40 % manjša poraba energije na osnovi standarda IEC 603311 v načinu ECO v primerjavi z načinom TURBO