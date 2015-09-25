2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Do 6,2 bara pritiska
Izpust pare 330 g/min
Zaklep za prenašanje
2,5 l fiksni zbiralnik za vodo
Uživajte v likanju, medtem ko družina gleda televizijo, brez motečega hrupa zaradi pare. Tehnologija tihega izpusta pare zagotavlja tih in učinkovit izpust pare. Sistemski likalnik ima dušilne filtre za paro, ki zmanjšujejo hrup zaradi pare, in platformo za blaženje zvoka črpalke v podstavku.
Zdaj lahko likate kavbojke ali svilo brez nastavljanja temperature. Tkanine zagotovljeno ne bodo prežgane. Revolucionarna tehnologija z 1) naprednim pametnim kontrolnim senzorjem natančno regulira temperaturo likalne plošče. Ni vam treba nastavljati temperature 2) Izjemno zmogljiva ciklonska parna komora zagotavlja zmogljiv in neprekinjen izpust, kar zagotavlja enostavnejše in hitrejše likanje.
Izjemno dolgotrajno učinkovita para: ekskluzivna funkcija Philips Easy De-Calc omogoča idealno odstranjevanje vodnega kamna in podaljša življenjsko dobo sistemskega likalnika. Likalnik vas s svetlobo in z zvokom opozori, da ga morate očistiti. Ko se aparat ohladi, odprite gumb Easy De-Calc ter umazano vodo in vodni kamen izlijte v skodelico.
Nagrade
4.6
od 5
17
Ocene
87%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
SOKOL
25/09/2015
Slovenija
Z eno besedo: fenomenalen
Kot sem že v zgornjem okenčku napisal, izdelek je fenomelalen v vseh pogledih. Hitro, enostavno učinkovito, brez nastavljanja temeprature in pa seveda samo odlaganje, tudi odlično, da ni potrebno likalnika postavljati, ampak ga enostavno odlagate na likalni površini, tako, da roka ne trpi, kot pri kalsičnih likalnikih. Še bi lahko našteval, vendar mislim, da je dovolj. MOčno priporočam vsem, ki ste v dilemi kateri likalnik kupiti.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Sistemski likalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Sistemski likalnik
Antonija27
28/08/2019
Hrvatska
Odlična
Pegla stvarno vrijedi svake kune .. ja sam jako zadovoljna
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Glačalo s generatorom pare
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Glačalo s generatorom pare
agoreta
26/03/2019
Hrvatska
Philips PerfectCare Aqua Silence Glačalo
Odlično glačalo. Jednostavno za rukovanje, brzo spremno za rad, posao odrađuje savršeno.
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Glačalo s generatorom pare
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Glačalo s generatorom pare
V kategoriji neomejenih sistemskih likalnikov pod pritiskom