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  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje

Izdelek ni več na voljo

PerfectCare Aqua SilenceSistemski likalnik

GC8650/80

4.6
| (17) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 87%

1 nagrada

Izjemno hitro in tiho likanje
Omogoča likanje vseh oblačil (svile, posteljnine, bombaža, kašmira) v kateremkoli zaporedju in brez prilagajanja. Likalnik Philips PerfectCare zagotavlja izredno hitro likanje brez tveganja za prežgano ali svetlečo obleko. Resnično enostavno likanje.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

brez nastavljanja temperature

Izjemno hitro in tiho likanje

  • Do 6,2 bara pritiska

  • Izpust pare 330 g/min

  • Zaklep za prenašanje

  • 2,5 l fiksni zbiralnik za vodo

Tehnologija tihega izpusta pare: močan, a zelo tih izpust pare

Tehnologija tihega izpusta pare: močan, a zelo tih izpust pare

Uživajte v likanju, medtem ko družina gleda televizijo, brez motečega hrupa zaradi pare. Tehnologija tihega izpusta pare zagotavlja tih in učinkovit izpust pare. Sistemski likalnik ima dušilne filtre za paro, ki zmanjšujejo hrup zaradi pare, in platformo za blaženje zvoka črpalke v podstavku.

Likajte kavbojke ali svilo brez nastavljanja temperature

Likajte kavbojke ali svilo brez nastavljanja temperature

Zdaj lahko likate kavbojke ali svilo brez nastavljanja temperature. Tkanine zagotovljeno ne bodo prežgane. Revolucionarna tehnologija z 1) naprednim pametnim kontrolnim senzorjem natančno regulira temperaturo likalne plošče. Ni vam treba nastavljati temperature 2) Izjemno zmogljiva ciklonska parna komora zagotavlja zmogljiv in neprekinjen izpust, kar zagotavlja enostavnejše in hitrejše likanje.

Za podaljšanje življenjske dobe likalnika iz aparata učinkovito in enostavno odstranite vodni kamen

Za podaljšanje življenjske dobe likalnika iz aparata učinkovito in enostavno odstranite vodni kamen

Izjemno dolgotrajno učinkovita para: ekskluzivna funkcija Philips Easy De-Calc omogoča idealno odstranjevanje vodnega kamna in podaljša življenjsko dobo sistemskega likalnika. Likalnik vas s svetlobo in z zvokom opozori, da ga morate očistiti. Ko se aparat ohladi, odprite gumb Easy De-Calc ter umazano vodo in vodni kamen izlijte v skodelico.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

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4.6

od 5

17

Ocene

87%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

25/09/2015

Slovenija

Slovenija

Z eno besedo: fenomenalen

Kot sem že v zgornjem okenčku napisal, izdelek je fenomelalen v vseh pogledih. Hitro, enostavno učinkovito, brez nastavljanja temeprature in pa seveda samo odlaganje, tudi odlično, da ni potrebno likalnika postavljati, ampak ga enostavno odlagate na likalni površini, tako, da roka ne trpi, kot pri kalsičnih likalnikih. Še bi lahko našteval, vendar mislim, da je dovolj. MOčno priporočam vsem, ki ste v dilemi kateri likalnik kupiti.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Sistemski likalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Sistemski likalnik

28/08/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odlična

Pegla stvarno vrijedi svake kune .. ja sam jako zadovoljna

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Glačalo s generatorom pare

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Glačalo s generatorom pare

26/03/2019

Hrvatska

Hrvatska

Philips PerfectCare Aqua Silence Glačalo

Odlično glačalo. Jednostavno za rukovanje, brzo spremno za rad, posao odrađuje savršeno.

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Glačalo s generatorom pare

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Glačalo s generatorom pare

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