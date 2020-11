Velik 2,5-litrski v celoti viden zbiralnik za vodo

Velik 2,5-litrski zbiralnik za vodo omogoča do 3 ure likanja brez polnjenja. To zagotavlja hitrejše in enostavnejše likanje. Nivo vode v prosojnem zbiralniku za vodo lahko preverite pod vsakim kotom in zagotovite, da je v njem vedno dovolj vode za učinkovit izpust pare.