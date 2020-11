OptimalTemp: popolna kombinacija pare in temperature

Ena idealna nastavitev za vsa oblačila. Vedno popolna kombinacija pare in temperature: 1) Napredni pametni kontrolni senzor nastavi idealno kombinacijo pare in temperature 2) Izjemno zmogljiva ciklonska parna komora zagotavlja zmogljiv in neprekinjen izpust za vse tkanine